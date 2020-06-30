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Sosyal mesafe için devasa oyuncak ayılar!

İLGİNÇ HABERLER  | 30.06.2020 11:09 | Son Güncelleme

Restoranlar, kafeler, barlar ve diğer eğlence mekanları yeniden açılırken ilgi çekici uygulamalarla müşterilerinin dikkatini çekmeye çalışırken; aynı zamanda onlara güvenli bir ortam sunmaya çalışıyor.

Sosyal mesafe için devasa oyuncak ayılar!

Aylardır kapalı olan mekanlar yeniden açılıyor. Bazı mekanlar masaların arasında önerilen 1.5 metrelik mesafeler bırakırken, bazı mekanlar müşterileri için daha ilgi çekici yöntemler deniyor. Paris’teki bu kafe de, sosyal mesafe uygulaması için devasa boyutlardaki oyuncak ayı kullanıyor.

Sosyal medya kullanıcılarına göre, burası herkesi güvende tutmak için devasa peluş oyuncaklardan faydalanan tek kafe değil ve anlaşılan bu tür uygulamalar trend haline geliyor.

Almanya’da bir kafe, bir fincan kahve veya öğle yemeğinin tadını çıkarmak isterken sosyal mesafe kurallarına uymaları için müşterilerine deniz makarnası olarak bilinen uzun köpük çubuklarla yapılmış şapkalar giydiriyor.

german_cafe

Bu uygulama hakkında birçok insan yorum yaptı. Bir kullanıcı “Güvenlik mesafesi konusunu hala içselleştirememiş olanlar için yeterli bir çözüm. Mizah duygusunu kaybetmemiş olanlar için çok eğlenceli” dedi. Bazı insanlar ise yaptıkları yorumlarda, şapkaların yeniden kullanımında gerekli hijyenin sağlanmasına yönelik endişelerini dile getirdi.

Çin’de çocuklar okullara geri dönerken, aralarındaki mesafeyi korumalarına yardımcı olacak ev yapımı şapkalar kullanıyor.

çin_şapka

Çin’in doğusundaki Zheijand Eyaleti’nin başkenti Hangzhou’daki öğrencilere ilk kez 26 Nisan’da sınıfa dönmeleri için izin verilmişti. Sınıfların içinden çekilmiş fotoğraf ve videolar ise her öğrencinin yüz maskesiyle birlikte, aralarına mesafe koymalarını kolaylaştıracak ev yapımı şapkalar taktığını gösterdi.


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