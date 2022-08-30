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Sovyetler Birliği'nin son lideri Mihail Gorbaçov hayatını kaybetti! (Mihail Gorbaçov kimdir?)

30.08.2022 23:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sovyetler Birliği'nin (SSCB) son lideri Mihail Gorbaçov 92 yaşında hayatını kaybetti. 1931 yılında Rusya'da doğan ve ülkenin en meşhur siyasi figürlerinden biri olan Gorbaçov, 15 Mart 1990'dan SSCB'nin dağıldığı 25 Aralık 1991 tarihine kadar Sovyetler Birliği Cumhurbaşkanı olarak görev yapmıştı. İşte haberin detayları...

Sovyetler Birliği'nin son lideri Mihail Gorbaçov hayatını kaybetti! (Mihail Gorbaçov kimdir?)

Sovyetler Birliği'nin (SSCB) son lideri Rus siyasetçi Mihail Sergeyeviç Gorbaçov'un hayatını kaybettiği bildirildi. 92 yaşında yaşamını yitiren Gorbaçov'un

Gorbaçov'un son dakika ölüm haberini Rus haber ajansı Interfax geçti.

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GORBAÇOV KİMDİR?

Mihail Gorbaçov, 2 Mart 1931 tarihinde Kuzey Kafkasya'nın Stawropol bölgesinin Privolye köyünde doğdu. Moskova Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden mezun oldu.

1952'de Sovyetler Birliği Komünist Partisi'ne katıldı. Bunun yanında Genç Komünistler Birliği'nde de görev aldı. Bu dönemde tanıştığı Raisa Maksimovna Titarenko ile 25 Eyül 1953 tarihinde evlendi.

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1978 yılında da tarım bakanı olarak senatoya girdi. Aynı yıl Ronald Reagan'la Cenevre'de silahsızlanma, bilim, kültür ve eğitim alanında bilgi alışverişi için zirve toplantısı düzenledi. 1988'de de devlet başkanlığı vazifesine tayin edildi. 1989'da yapılan seçimlerde de yeniden parlamento başkanlığına seçildi.

19 Ağustos 1991'de de komünist rejimi yeterince desteklememesi bahanesiyle Gennad Yanayev komutasındaki KGB Gorbaçov'a karşı darbe düzenledi. Fakat bu girişim başarısızlıkla sonuçlandı. Ancak iç karışıklıkların artarak devam etmesi üzerine üzerine Mihail Gorbaçov, 25 Aralık 1991'de görevinden istifa etmiştir.

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Mihail Gorbaçov sovyetler birliği
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