Soyer, makam aracına bisiklet taşıyıcı taktırdı

İZMİR, (DHA) - İZMİR Büyükşehir Belediye Başkanı CHP'li Tunç Soyer, makam aracının arkasına, bisiklet taşınmasını sağlayan aparat taktırdı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Soyer, seçim çalışmaları sırasında işe bisikletle gidip, geleceğine dair yaptığı açıklama için harekete geçti. Seferihisar'ın önceki dönem belediye başkanı olduğu için evini henüz bu ilçeden kent merkezine taşımayan Soyer, yaklaşık 50 kilometrelik yolu makam aracıyla gidip, geliyor. Eşi Neptün Soyer'in kent merkezinde ev arayışlarına başladığını belirten Soyer, konut sorununu çözdükten sonra belediyeye bisikletle gitmeyi planladığını belirtti. Başkan Soyer, bu nedenle makam aracının arka kısmına bisiklet taşıyıcı aparat taktırdı.

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