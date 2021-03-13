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Soygun esnasında sigara molası veren o hırsız yakalandı

13.03.2021 14:43 | Son Güncelleme:
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Soygun esnasında sigara molası veren o hırsız yakalandı

Geçtiğimiz ay Eskişehir kent merkezinde elektronik ürünler satan bir dükkana giren ve hırsızlık esnasında sigara molası vererek gösterdiği rahat tavırlarıyla 15 bin TL değerinde ürün çalan hırsızlarından biri yakalandı, diğer ise henüz bulunamadı.

İstiklal mahallesi Reşadiye Esnafı Sokak üzerindeki mağdur vatandaş Halil Atalay’a ait elektrik dükkanına giren hırsızlardan biri yakalandı. Dükkana girerek yaklaşık 30 dakika seçip beğendiği ürünleri poşete koyan hırsızların, soygun sırasında aralarında ettiği kavga ve verdiği sigara molası insanları pes dedirtmişti. Yaşanan olayın ardından Halil Atalay’ın şikayet üzerine olay yerine gelen polis, hırsızları yakalamak için çalışmalara başlatmıştı. Polis ekibince yapılan çalışma sonucunda iki şüpheli arasındaki sigara içen hırsız yakalandı. Şüpheli çıkartıldığı mahkemece tutuklanarak ceza evine gönderildi. Ayrıca yakalan hırsız, çaldığı ürünleri diğer hırsızın bir hurdacıya sattığı itiraf etti.

Söz konusu diğer hırsızın henüz yakalanmaması sebebiyle söz edilen hurdacı bulunamadı. Çalınan ürünleri henüz geri alamayan Halil Atalay ise bir an önce diğer hırsızın yakalanması ve ürünlerinin bulunması istiyor. Polis ekibi ise, o hırsızı yakalamak için çalışmaları sürdürüyor.

Öte yandan yakalanan hırsızın daha önce de başka bir suçtan 18 yıl hapis yattığı ve pandemi döneminde cezaevinden yeni çıktığı de ortaya çıktı.

(İHA)

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Eskişehir
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