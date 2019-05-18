Söylemekten utanmayın! Her gün 21 kadın jinekolojik kanser nedeniyle hayatını kaybediyor

Tıp uzmanları, hastaların düşüncelerini ifade etmelerine veya semptomlarını net bir şekilde açıklamalarına yardım etmenin daha iyi bakımla sonuçlandığını söylüyor. Bu nedenle neye dikkat etmeniz gerektiğini bilmeniz ve anlamanız çok önemlidir.

Dikkate alın işte 5 kadın kanserinin belirtileri

RAHİM KANSERİ Kadınlarda en sık görülen kanserlerden biri olan rahim ağzı kanseri beş jinekolojik kanserin en yaygın olanıdır. Çoğu durumda kanser, rahim zarında başlar. Kanser geliştikçe, genellikle beklenmedik vajinal kanamaya neden olur. Özellikle menopoz sonrası kadınlar için en yaygın semptomdur. Daha az yaygın olan diğer semptomlar şunları içerir: Zamanla ağırlaşabilecek sulu akıntı, sırt, bacak veya pelvis ağrısı, iştah kaybı, yorgunluk, mide bulantısı, alt karın bölgesinde ağrı, seks sırasında ağrı, menopoz öncesi kadınların normalden daha ağır geçen regl zamanları.

RAHİM AĞZI KANSERİ Rahim ağzı kanseri her yaştan kadını etkileyebilir, ancak en sık 30 ve 45 yaşları arasında görülür. Belirtiler her zaman belirgin değildir ve ileri bir aşamaya ulaşana kadar kendini göstermeyebilir. Bazı kadınlar hiçbir belirti görmezler, bu yüzden rahim ağzı taramalarınızı yaptırmanız oldukça önemlidir. Neye dikkat etmeli: Vajinal kanama, sıklıkla seks yaptıktan sonra, regl dönemleri arasında kanama veya menopoz sonrası kanama, seks sırasında ağrı veya rahatsızlık, hoş olmayan kokulu vajinal akıntı.

VAJİNAL KANSER 60 yaş üstü kadınlarda daha sık görülür 40 yaşın altındaki kadınlarda nadir görülür. Vajinal kanser tanısı alan kadınların yüzde 20'sinin hiç bir semptomu olmadığı ve semptomların çoğunun enfeksiyonlar gibi diğer şartlardan kaynaklanma olasılığı çok daha fazladır. Erken evre kanserlerin çoğunun gösterge belirtileri olmamasına rağmen, olası bazı belirtiler arasında şunlar vardır: Beklenmeyen kanama, örn. Menopoz sonrası veya seksten sonra regl arası, kan kokulu veya lekeli olabilen vajinal akıntı, Cinsel ilişki sırasında vajinal ağrı, Sizin veya doktorunuzun hissedebileceği vajinal bir şişlik veya büyüme, idrar yaparken ağrı, kaşıntı, vajinal ağrı.

VULVA KANSERİ Vulva, kadının dış cinsel organlarını tanımlamak için kullanılan bir terimdir. Vulvada, vajinayı çevreleyen dudaklar, klitoris ve bartholin bezi (vajinanın girişinde bulunan iki adet bez) bulunur. En nadir kanserlerden biridir. Vulva kanserlerin yaklaşık yüzde 80'inin 60 yaş üstü kadınlarda teşhis edilmesine karşın, Eve Appeal'e göre daha genç yaşta kadına da teşhis konulabiliyor. İşte dikkat etmeniz gerekenler: Kalıcı bir kaşıntı, Ağrı veya acı, Vulva cildinde kalınlaşmış, kabarık, kırmızı, beyaz veya koyu renk lekeler, Deride görünen açık bir yara veya büyüme, vulvadaki şekli veya rengi değiştiren bir köstebek.