Soylu: 4.5 yıl anamızdan emdiğimiz sütü bizim burnumuzdan getirirler

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Eyüpsultan'da kadın seçmenlerle bir araya geldi. Eyüpsultan Kültür ve Sanat Merkezi'ndeki buluşmada bir konuşma yapan Bakan Soylu, “Buraya yazıyorum, Avrupa gün gelecek PKK ile mücadele bizden yardım isteyecek. Mahcup mahcup bize diyecekler ki 'gelin beraber bunlarla mücadele edelim bunlar terörist' diyecek. Keşke Amerika yakın olsa da biraz da oraya gitseler. Amerika görse dünyanın kaç bucak olduğunu" dedi.

“CHP'LİLERE YALVARDIK TEK TEK..."

Bakan Soylu, “HDP hariç diğer partilere sesleniyorum. Geçen seçimde de söyledik, CHP'lilere neredeyse yalvardık tek tek, Saadet Partililere bütün partilere; bunları şımartma. Bunları şımartırsanız kaseti tekrar başa sarmaya çalışırlar. Bunlar ülkemize kayıptır, milletimize kayıptır. Bu da geleceğimize kayıptır" diye konuştu.

“MAYIS AYINDAN SONRA DEĞİL DAĞLARDA TERÖRİST OLARAK GEZMEK KAFALARINI BİLE ÇIKARAMAYACAKLAR"

Soylu, “Şimdi insansız hava araçlarında bir şey çıkarttık. Bilesiniz ki, Mayıs ayından sonra değil dağlarda terörist olarak gezmek kafalarını bile çıkaramayacaklar. Bizim Türk mühendislerimiz, evlatlarımız kendi özgüvenlerini buldu. Türkiye'nin en büyük ve en önemli meselelerinden biridir. Cumhurbaşkanımız bu ülkede 21. asrın başından itibaren bir devrim gerçekleştirdi" şeklinde konuştu.