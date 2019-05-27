Soylu: Bir oy olsa bile bunu muhafaza etmek bizim görevimizdir

Süleyman Soylu, Türkiye'de yılda 16-17 milyon insanın ikametgah değiştirdiğini belirterek, düzensiz göç açısından İstanbul'un önemli bir cazibe merkezi olduğunu, bu alanda atılan adımlarla 5 ay dolmadan 10 bini kişinin geri gönderildiğini anlattı.

Trafik, uyuşturucu, asayiş konusunda bir politika belgesi oluşturduklarını, bunların da olumlu geri dönüşünü aldıklarını ifade eden Soylu, trafikte ölümlü ve yaralamalı kazaların azaldığını anımsattı.

Soylu, hükümetle, Türkiye'yi yönetenlerle, mahalle ve sokak arasındaki irtibatı sürekli devam ettirmek istediklerini vurgulayarak, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın muhtarlar konusunda söz verdiği bütün adımların atıldığını, yapılan görüşmelerle 50 bini aşkın muhtarla birlikte Türkiye'de tüm ölçeklerde bütün meseleleri takip etme konusunda büyük bir katkı sağlandığını dile getirdi.

Zeytinburnu'nda muhtarlarla bir araya gelen Soylu, muhtarlarla verimli toplantılar yaptıklarını, mahallenin, şehrin ve hükümetin muhatap olduğu meseleleri birlikte değerlendirdiklerini, sorunların çözümü noktasında bir irade ortaya koymaya çalıştıklarını söyledi.

Suriyelilerin gönüllü geri dönüşleri bulunduğunu ifade eden Soylu, "329 bin gönüllü geri dönüş var. Suriyeli kardeşlerimize, bayramda gidiyorlar, niye geri geliyorlar eleştirisi var. Bu hükümetin uyguladığı politikalardan bir tanesi. Bayramlardaki 4-5 günlük gidiş-geliş süresini 1,5-2 aya çıkardık. Güvenli olan ve can tehlikesinin bulunduğu, çatışmalı bölgeler var. Güvenli bölgelere gidenler, oralarda huzuru görürler, kendi yaşadıkları yerlerde kalabilme imkanını görürler. Bu da başarılı bir politika oldu. Yaklaşık 329 bin kişinin önemli bir bölümü bayramda oraya giderek kalanlardandır." diye konuştu.

Eskiden insanların ötekileştirildiği, Kürt, Alevi olduğunu söyleyemediği Türkiye'den şu anda herkesin kendisini rahat bir şekilde ifade ettiği bir Türkiye'ye gelindiğini vurgulayan Soylu, 23 Haziran'daki seçimlerde "İstanbul'a 100 bin polis gelecek, bu seçimin kaderini değiştirecek." şeklindeki dedikoduların yalan olduğunu söyledi.

Soylu, yine CNN Türk'te çalışan 4 kameramanın işten atıldığı şeklinde yalan haberlerin çıktığını, günde 2-3 kez bir yalanı düzeltmeye çalıştıklarını belirtti.