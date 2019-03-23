SOYLU: ÜLKEMDE TERÖRÜN KÖKÜNÜ KAZIYACAĞIZ

Haber-Kamera: Gökhan ÇELİK-Güven USTA İSTANBUL(DHA) İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Sefaköy Fevziçakmak Meydanı'nda vatandaşlara hitap etti. Soylu konuşmasında "Türkiye önümüzdeki dönemde büyüyecek, Türkiye bu dönemde güçlü adım atacak, ekonomi gürül gürül olacak. Yerli milli üreteceğiz. Ülkemde terörün kökünü kazıyacağız." dedi. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Küçükçekmece'de vatandaşlarla buluştu. Bakan Soylu'ya AK Parti Küçükçekmece Belediye Başkan Adayı Temel Karadeniz de eşlik etti. Bakan Soylu, Sefaköy Fevzi Çakmak Meydanı'nda seçim otobüsünden esnaf ve vatandaşlara seslendi. Türkiye'nin kardeşliğini bozmaya çalışanlara sınırların içinde ve dışında müsaade etmeyeceklerini belirten Soylu, "Biz daha önce ittifak yapmadık. Neden şimdi ittifak yapıyoruz. Çünkü 7 yıldır anamızdan emdiğimiz sütü burnumuzdan getirdiler. Önümüzde ilk defa 4 buçuk yıl seçim olmayacak. Türkiye önümüzdeki dönemde büyüyecek, Türkiye bu dönemde güçlü adım atacak, ekonomi gürül gürül olacak. Yerli milli üreteceğiz. Ülkemde terörün kökünü kazıyacağız. Kalmayacak bu musibet artık." dedi.

"MİLLETE MUSALLAT OLANA MUSALLAT OLURUM"

Soylu konuşmasının devamında şu ifadeleri kullandı:

"İstanbul'da 2017'de günde 78 hırsızlık oluyordu. Bir yılda bunu 40'a düşürdük. İstanbul'da bekçi sayısı 5 bin olacak. Karakollarımıza da takviye yapıyoruz. 5 bin polis daha vereceğiz İstanbul'a. Aynı zamanda, her karakolumuza güven masası diye bir masa oluşturduk. 2 bin 500 kadın polis alacağız ve vatandaşa en güzel şekilde hizmet edecek. Bir anne çocuğunu okula gönderdiği zaman aklı geride kalmayacak. 2018 yılında 275 mafyayı çökerttik. Millete musallat olana, musallat olurum."

Görüntü dökümü:

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-Soylu'nun otobüsle vatandaşları selamlaması

-Soylu'nun konuşması

-Genel ve detaylar

