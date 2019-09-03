Soylu'dan İmamoğlu'na: Başka işlerle meşgul olursan pejmürde ederiz (2)

'BU ÜLKENİN EVLADI OLARAK İÇİMİ ACITIYOR'

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Hak-İş Konfederasyonu'na bağlı Özçelik-İş Sendikası'nın Afyonkarahisar'da düzenlediği toplantıya katıldı. Termal otelde gerçekleştirilen toplantıda Bakan Soylu'nun yanı sıra TBMM eski Başkanı ve Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu üyesi Mehmet Ali Şahin, Vali Mustafa Tutulmaz, Belediye Başkanı Mehmet Zeybek, Hak-İş Genel Başkan Yardımcısı ve Özçelik-İş Sendikası Genel Başkanı Yunus Değirmenci, AK Parti Afyonkarahisar İl Başkanı Hüseyin Sezen ve çok sayıda sendika temsilcisi ile üyeleri katıldı.

Toplantıda konuşan Bakan Soylu, ülkeye ve millete sadakatle bağlı olduklarını belirterek, "Hepimizin hassasiyetleri var. Bu makamlar gelip geçer; ama bu topraklarda niçin var olduğumuzu 2 bin 200 yıldır bir çadır devletinin emanetçisi olmadığımızı bile bilecek kadar Allah'ımıza şükürler olsun, bu ülkeye de bu millete de sadakatle bağlıyız. Bunu şurada çok net söylüyorum. Benim içimi acıtıyor. Bu ülkenin evladı olarak içimi acıtıyor. Diyarbakır'daki çalıştırdığı insanların kimlik kartındaki ay yıldızlı bayrağı söküp atanlara, orada şehit annelerini kapının önüne koyup, terör müzahirlerini gelip devletin bunu çalıştıramazsınız dediği halde inadına belediyeye alanlara, inancımızın ve geleneğimizin bize bıraktığı isimleri terörist isimleriyle değiştirenlere, İstanbul'dan kalkıp gidip Atatürk portresi verip onlara Atatürk üzerinden temizlemeye çalışanlara Allah da şahittir, millet de şahittir ve hakkımız da helal değildir. Bu kadar net. Yazıklar olsun. Bunu çok net bir şekilde ifade etmek istiyorum" dedi.

'DAVALARI DEVAM EDİYOR'

94 belediye başkanının 33'ünün, 237 yıl 237 ay hapis cezası aldığını belirten Bakan Soylu, "40 yıldır Türkiye PKK terörüyle uğraşıyor. 40 yıldır akşam haberlerinde şehit haberleri alıyoruz. 40 yıldır bu ülkenin ekonomisi, gücü, varlığı, morali teröre kurban edilmek isteniyor. Büktük ve bir noktasına geldik. Onlara tarihin en büyük hezimetini hep birlikte bu millet olarak yaşatıyoruz. Büyük bir gayretle. Bir rakam vereyim size, 94 belediye başkanı görevden alındı 2014-2019 yılları arasında. PKK terörüne iltisaklı. 94 belediyenin 33'ünün ilk derece mahkemeleri sona erdi. Aldıkları ceza ise 237 yıl 237 aydır. Biz boşuna mı iş yapıyoruz? Diğer 55'inin de ifade etmek istiyorum ki davaları devam ediyor" diye konuştu.

'KADINLARIMIZ VE ANALARIMIZ BİTİRECEK'

Terör örgütünü bitirecek olanların, kadınlar ve analar olacağını belirten Soylu, şunları söyledi:

"Diyarbakır'a gidiyorsun ve terör sebebiyle görevden aldığımız belediye başkanları ile kucaklaşıyorsun da evladı PKK tarafından kaçırıldıktan sonra dağa götürülmek istenen ve ortaya koyduğu onurlu mücadeleyle bir terör örgütünü pes ettiren acılı ananın hatırını niye sormuyorsun? Doğru bir politika izliyoruz. Buna herkesin emin olmasını isterim. 2009 yılında terör örgütüne müzahir belediyenin kazandığı belediye sayısı 98'dir. 2014 yılında 103'tür. 2019 yılında ise 59'a düştü. Doğru bir politika izliyoruz. Ham bir politika izliyoruz. Bugün yine teröre müzahir olan partinin kapısında anneler, babalar oturmuşlar, 'Evlatlarımızı dağa götürdünüz' diye onlara kafa tutuyorlar. Burada söylüyorum; bu terör örgütünü Doğu ve Güneydoğu'daki kadınlarımız ve analarımız bitirecek ve tarumar edecek. Yıllarca kadın istismarı yapanlar ve terör örgütünü güçlendirmeye çalışanlara tarih çok güzel bir cevap vermektedir. Artık insanların burasına kadar gelmiştir. Orada atılan adımlar milletimizin demokrasi işleyişinde de çok önemli bir süreci beraberinde taşımaktadır."

ABD'nin Ankara'da LGBT derneğine 22 milyon dolar yardımda bulunduğunu kaydeden Bakan Soylu, "Dünyanın en önemli devletlerinden bir tanesi yani Amerika, bir taraftan PYD'ye yardım ediyordu. Ama size yardım yaptığı bir yer daha söyleyeyim mi? LGBT'ye yardım yapıyor. Ankara'daki bir LGBT derneğine Amerika Birleşik Devletleri 22 milyon dolar yardım yapıyor. Neyle karşı karşıya kaldığımızı ve hangi cereyanla karşı karşıya kaldığımızı konuşmamıza gerek var mı? Aslında temel hedefin inancı, kimliği ve bu coğrafyadaki varlığı olduğunu ifade etmem için bundan sonra kelimelerle ifade etmeme gerek var mı acaba?" dedi.