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Sözcü Kalın, ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı O'Brien ile görüştü

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.10.2019 20:51 | Son Güncelleme

CUMHURBAŞKANLIĞI Sözcüsü İbrahim Kalın, ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Robert C.

ANKARA, (DHA)- CUMHURBAŞKANLIĞI Sözcüsü İbrahim Kalın, ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Robert C. O'Brien ile telefonla görüştü.

Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edinilen bilgilere göre görüşmede, iki ülke arasındaki ilişkiler ve Suriye'deki gelişmeler ele alındı ve DEAŞ'ın yanı sıra, PKK ve YPG dahil bütün terör örgütlerine karşı mücadelenin kararlı bir şekilde yürütülmesi gerektiği vurgulandı.

Görüşmede ayrıca, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ABD Başkanı Donald Trump'ın daveti üzerine 13 Kasım 2019'da Washington'a gerçekleştireceği ziyaretin hazırlıkları hakkında görüş alışverişinde bulunuldu.

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