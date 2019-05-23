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Sözcü Kalın, İran Dışişleri Bakan Yardımcısı ile görüştü

POLİTİKA HABERLERİ  | 23.05.2019 13:14 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Büyükelçi İbrahim Kalın, İran Dışişleri Bakan Yardımcısı ve Siyasi ve Uluslararası Çalışmalar Enstitüsü Başkanı Kazım Seccadpur ile bir araya geldi.Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde gerçekleşen görüşmeye ilişkin İbrahim Kalın, sosyal medya hesabından paylaşımda bulunarak, “İran Dışişleri Bakan Yardımcısı ve Siyasi ve Uluslararası Çalışmalar Enstitüsü Başkanı Kazım Seccadpur ile ülkelerimiz arasındaki ikili ilişkileri ve bölgesel konuları ve ortak meydan okumaları ele aldık” ifadelerini kullandı.

Sözcü Kalın, İran Dışişleri Bakan Yardımcısı ile görüştü

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Büyükelçi İbrahim Kalın, İran Dışişleri Bakan Yardımcısı ve Siyasi ve Uluslararası Çalışmalar Enstitüsü Başkanı Kazım Seccadpur ile bir araya geldi.
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde gerçekleşen görüşmeye ilişkin İbrahim Kalın, sosyal medya hesabından paylaşımda bulunarak, “İran Dışişleri Bakan Yardımcısı ve Siyasi ve Uluslararası Çalışmalar Enstitüsü Başkanı Kazım Seccadpur ile ülkelerimiz arasındaki ikili ilişkileri ve bölgesel konuları ve ortak meydan okumaları ele aldık” ifadelerini kullandı.

Sözcü Kalın, İran Dışişleri Bakan Yardımcısı ile görüştü

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