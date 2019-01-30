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Sözcü yazarlarının ‘FETÖ’ye yardım’ davası başladı

YAŞAM HABERLERİ  | 30.01.2019 02:58 | Son Güncelleme

Sözcü Gazetesi yönetici ve yazarlarının aralarında bulunduğu 5 sanık ‘FETÖ’ye yardım’ suçundan hakim karşısına çıktı.

Sözcü Gazetesi yönetici ve yazarlarının aralarında bulunduğu 5 sanık ‘FETÖ’ye yardım’ suçundan hakim karşısına çıktı. Duruşmada, kimlik tespitinin ardından sanık savunmalarına geçildi.
Sözcü Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Metin Yılmaz, Sözcü Gazetesi İnternet Yayın Yönetmeni Mustafa Çetin, İnternet Haber Koordinatörü Yücel Arı, gazete yazarları Emin Çölaşan ve Necati Doğru’nun "FETÖ içindeki hiyerarşik yapıya dahil olmamakla birlikte örgüte bilerek yardım etme" suçundan 7,5 yıldan 15’er yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılanmasına başlandı.
İstanbul 37. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya tutuksuz 4 sanık katıldı. Sanık Emin Çölaşan ise Sesli ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile bağlandı. Salonda sanık avukatları ve CHPL’li vekiller de hazır bulundu.
Duruşmada sanıkların kimlik tespitleri yapıldı. Duruşmaya, tutuksuz sanık Emin Çölaşan’ın savunmasıyla devam ediliyor.

İddianameden
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, Sözcü Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Metin Yılmaz, Sözcü Gazetesi İnternet Yayın Yönetmeni Mustafa Çetin, İnternet Haber Koordinatörü Yücel Arı, gazete yazarları Emin Çölaşan ve Necati Doğru hakkında "FETÖ içindeki hiyerarşik yapıya dahil olmamakla birlikte örgüte bilerek yardım etme" suçundan 7,5 yıldan 15’er yıla kadar hapis istemiyle dava açılmıştı.
Aynı soruşturma kapsamında Sözcü Gazetesi yazarları Uğur Dündar ve Saygı Öztürk hakkında takipsizlik verilmişti.

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