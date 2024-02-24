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Sözde mahkeme kurdular! Bakan Yerlikaya duyurdu: Çeteler çökertildi, 47 gözaltı

24.02.2024 10:09
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İçişleri Bakanı Yerlikaya yaptığı açıklamada, "Bursa’da eş zamanlı olarak düzenlenen "KAFES-46” operasyonlarında; elebaşılığını Bülent Çetkin’in yaptığı Organize Suç Örgütü, elebaşılığını Osman Deliçay’ın yaptığı Organize Suç Örgütü ve elebaşılığını Muhammet Tayyar Türkeş’in(Yurt dışı firar) yaptığı 3 ayrı organize suç örgütü çökertildi. Operasyonlarda 2 örgüt elebaşının da içerisinde bulunduğu 47 şüpheli yakalandı." dedi. Çete üyelerinin sözde mahkeme kurup tahsilat yaptıkları belirlendi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Bursa'da düzenlenen 'Kafes-46' operasyonlarında 3 organize suç örgütünün çökertildiğini ve 47 şüphelinin yakalandığını açıkladı.

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ÇETELER ÇÖKERTİLDİ

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Bursa'da faaliyet yürüten 3 organize suç örgütüne yönelik eş zamanlı 'Kafes-46' operasyonları düzenlendiğini belirtti. Buna göre; Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Başkanlığı koordinesinde Bursa Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından yapılan çalışmada; Bülent Çetkin, Osman Deliçay ve yurt dışında firari Muhammet Tayyar Türkeş'in elebaşları olduğu 3 organize suç örgütü çökertildi.

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SÖZDE MAHKEME KURDULAR

Bülent Çetkin ve Osman Deliçay'ın içerisinde bulunduğu 47 şüpheli yakalandı. Operasyonlar sonucu; 15 ruhsatsız tabanca, 2 otomatik tüfek ve 1 kalem şeklinde suikast tabancası ile çok sayıda çelik yeleğe el koyuldu. Resmi yollardan ortak oldukları işletmelerde, ortaklarını tehdit ederek el çektirdikleri, sözde mahkeme kurarak anlaşmazlıkları olan kişiler hakkında karar verip karşılığında para talep ettikleri, şiddet ve cebir yoluyla tahsilatçılık yaptıkları, silahla kasten yaralama ve haraç kesme eylemlerini gerçekleştirdikleri tespit edilen şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldı.

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OPERASYONLAR DEVAM EDECEK

Operasyonları gerçekleştiren polisleri tebrik eden Bakan Yerlikaya, "Aziz milletimizin bilmesini isterim ki hangi büyüklükte olursa olsun, ailelerimizin huzurunu kaçıran organize suç örgütlerine, çetelere milletimizin duası ve desteğiyle nefes aldırmayacağız. Organize suç örgütlerine karşı şafak sökerken de gün batarken de operasyonlarımız aralıksız devam edecek" dedi. (DHA)Bu içerik Ufuk Dağ tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Ali Yerlikaya mahkeme çete
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