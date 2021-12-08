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  4. Sözleri tepki çekmişti! HDP'li vekilin TBMM Genel Kurulu'na girişi yasaklandı

Sözleri tepki çekmişti! HDP'li vekilin TBMM Genel Kurulu'na girişi yasaklandı

08.12.2021 21:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

HDP Şanlıurfa Milletvekili Nusrettin Maçin'e, TBMM Genel Kurulu'na üç birleşim katılmama cezası verildi.

Sözleri tepki çekmişti! HDP'li vekilin TBMM Genel Kurulu'na girişi yasaklandı

HDP Şanlıurfa Milletvekili Nusrettin Maçin'e, TBMM Genel Kurulu'nda, "Kürdistan'a özgürlük ve iktidara geleceğiz" sözleri nedeniyle TBMM İçtüzük gereği Genel Kurul'a üç birleşim katılmama cezası verildi.

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Anahtar Kelimeler:
HDP Halkların Demokratik Partisi
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