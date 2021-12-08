Sözleri tepki çekmişti! HDP'li vekilin TBMM Genel Kurulu'na girişi yasaklandı

HDP Şanlıurfa Milletvekili Nusrettin Maçin'e, TBMM Genel Kurulu'nda, "Kürdistan'a özgürlük ve iktidara geleceğiz" sözleri nedeniyle TBMM İçtüzük gereği Genel Kurul'a üç birleşim katılmama cezası verildi.
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