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Sözleri sosyal medyayı sallamıştı! Yan yana geldiler

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.11.2018 16:57 | Son Güncelleme

FOX Ana Haber bülteninde FOX Ankara Haber Müdürü Engiz Yılmaz'a bağlanan Fatih Portakal, Yılmaz'ın kravatını beğenmeyerek şakayla karışık tepki göstermişti. Sosyal medyada çok konuşulan o anlardan sonra konu ikili arasında tatlıya bağlandı.

Fatih Portakal, geçtiğimiz günlerde haber müdürünü "Ya Engin, güzel kravatınız yok mu abicim? Güzel kravat takalım?" sözleriyle eleştirdi. Fatih Portakal'ın bu sözleri karşısında Yılmaz'ın yaşadığı şaşkınlık yüzüne de yansımıştı.

TWITTER'DAN PAYLAŞTI

Twitter hesabından paylaşım yapan Fatih Portakal, “Adam geldi en sevdiğim kravatıma çöktü. Televizyonculuk tarihinin en önemli krizini @engylmz ile çözmüş bulunuyoruz. İlk yayında ekranda görürsünüz. Bu arada dudağımdaki beyazlık yoğurt değil uçuk kremi” diye yazdı.

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Anahtar Kelimeler:
fatih portakal Engin Yılmaz Fox

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