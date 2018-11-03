Sözleri sosyal medyayı sallamıştı! Yan yana geldiler

Fatih Portakal, geçtiğimiz günlerde haber müdürünü "Ya Engin, güzel kravatınız yok mu abicim? Güzel kravat takalım?" sözleriyle eleştirdi. Fatih Portakal'ın bu sözleri karşısında Yılmaz'ın yaşadığı şaşkınlık yüzüne de yansımıştı.

TWITTER'DAN PAYLAŞTI

Twitter hesabından paylaşım yapan Fatih Portakal, “Adam geldi en sevdiğim kravatıma çöktü. Televizyonculuk tarihinin en önemli krizini @engylmz ile çözmüş bulunuyoruz. İlk yayında ekranda görürsünüz. Bu arada dudağımdaki beyazlık yoğurt değil uçuk kremi” diye yazdı.

