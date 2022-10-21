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Sözleşmeli er başvuru sonucu nereden sorgulanır? MSB sözleşmeli er başvurusu sonucu sorgulama!

21.10.2022 16:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sözleşmeli er alımı başvuru sonuçları araştırmaları hız kazandı. Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri Komutanlıkları 2022 Yıl (2022/3 Dönem) Sözleşmeli Er Temini ön başvuru sonuçları yayımlandı. Peki sözleşmeli er başvuru sonucu nereden sorgulanır? İşte merak edilenler...

Sözleşmeli er başvuru sonucu nereden sorgulanır? MSB sözleşmeli er başvurusu sonucu sorgulama!

2022/3 dönem sözleşmeli er alımı başvuru sonucu açıklandı. Millî Savunma Bakanlığı Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri Komutanlıkları Sözleşmeli Er Temini faaliyeti 25 Ekim-09 Aralık 2022 tarihleri arasında MEBS Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanlığı (Mamak/ANKARA) yerleşkesinde icra edilecek. Peki sözleşmeli er başvuru sonucu nereden sorgulanır? MSB sözleşmeli er başvurusu sonucu sorgulamaları e-Devlet üzerinden gerçekleştiriliyor. İşte merak edilenler...

SÖZLEŞMELİ ER BAŞVURU SONUCU AÇIKLANDI

Seçim Aşaması Faaliyetleri

Evrak Kabul,

Fiziki Değerlendirme (Boy ve kilo oranlarının kontrolü),

Fiziki Yeterlilik Testi (mekik, şınav ve düz koşu (400 metre),

Mülakat,

Hastane sevk aşamalarından oluşmaktadır.

Sözleşmeli er başvuru sonucu nereden sorgulanır? MSB sözleşmeli er başvurusu sonucu sorgulama!

Adaylar seçim aşaması sınavlarına gelirken;

Bir adet dosyanın içinde takılı olarak başvuru kılavuzunda belirtilen belgeleri, sırasına göre dizmek suretiyle ve dosyanın ön yüzüne mürekkepli kalem ile T.C. kimlik numarası, adı ve soyadı yazılmış olarak,

FYT sınavlarına katılmak için eşofman, şort ve spor ayakkabısı vb. malzemeleri (Mülakata spor kıyafeti ile girilebilecektir),

Tek hekimden (aile hekimi, kurum hekimi vb.) alacakları "Durum Bildirir Tek Hekim Sağlık Raporu"nu, getireceklerdir.

Adaylara seçim aşamasına gelmeden önce mutlaka başvuru kılavuzunu okumalarını ve çağırıldıkları tarihleri tekrar gözden geçirmesi uyarısında bulunuldu.

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