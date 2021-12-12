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Sözleşmeli er kadın polisi sokak ortasında karnından bıçakladı

12.12.2021 21:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Antalya’da bir sözleşmeli er, tartıştığı kadın polis memurunu sokak ortasında bıçakladı. Olayda kadın polis ağır yaralanırken, vatandaşlar tarafından kaçarken yakalanan sözleşmeli er, polis ekiplerine teslim edildi.

Sözleşmeli er kadın polisi sokak ortasında karnından bıçakladı

Olay, 17.00 sıralarında Muratpaşa ilçesine bağlı Muratpaşa Mahallesi Şair Adem Dede Caddesi üzerinde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, Hakkari’de sözleşmeli er olarak görev yapan Abdullah Ç. (26), izin için geldiği Antalya’da, daha önceden tanıdığı ileri sürülen Antalya Emniyet Aileiçi ve Kadına Şiddetle Mücadele Büro Amirliği’nde görevli polis memuru Leyla S. ile bilinmeyen bir sebeple sokakta tartışmaya başladı.

KARIN BÖLGESİNDEN 3 KEZ BIÇAKLADI

Tartışmanın büyümesi üzerine Abdullah Ç., yanındaki bıçağı çıkarıp Leyla S.’nin karın bölgesinden 3 kez bıçakladı. Leyla S.’nin çığlıklarını duyan çevredeki vatandaşlar, o sıra kaçmaya çalışan Abdullah Ç.’yi yakalayarak darp etti, ardından 112 Acil Çağrı Merkezine durumu bildirdi. İhbarın ardından olay yerine sağlık ekipleri ve çok sayıda polis sevk edildi.

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VATANDAŞLAR TARAFINDAN ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

Ağır yaralanan Leyla S., sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Atatürk Devlet Hastanesine kaldırıldı. Vatandaşlar tarafından yakalanan şüpheli Abdullah Ç. ise polis ekiplerine teslim edildi.

Olay yeri inceleme ekipleri, kaldırım üzerinde bulunan bıçak ile Leyla S.’ye ait tabancayı inceleyerek muhafaza altına aldı.

Gözaltına alınan şüpheli, sağlık kontrolünün ardından polis merkezine götürüldü. (İHA)

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antalya Asker
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