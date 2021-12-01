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Sevgilisini pompalı tüfekle vuran sanıktan ilginç savunma: Kadına şiddete ben de karşıyım

01.12.2021 17:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ankara'da sevgilisini pompalı tüfekle yaralayan sanık, duruşmada kendisinin de kadına şiddete karşı olduğunu iddia etti. Yargıtay, sanığa verilen üst sınırdan cezayı çok buldu.

Sevgilisini pompalı tüfekle vuran sanıktan ilginç savunma: Kadına şiddete ben de karşıyım

Ankara’da 2016 yılında karşılıklı hakaretleşmeleri sonrasında sevgilisi Yeliz Ö.’yü ve kardeşi Murat Ö.’yü pompalı tüfekle vuran Ömer Faruk A.’nın kararın bozulmasının ardından tekrar yargılanmasına devam edildi. Mağdur Yeliz Ö.'nün 22 ameliyat geçirmesine rağmen tek gözünü kaybettiği olayla ilgili önceden verilmiş karar dosyasında ‘kasten öldürmeye teşebbüs’ suçundan 15 yıl hapis cezası alan sanık Ömer Faruk A., tekrar görülen davada hakim karşısına çıktı. Ankara 8. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya sanık Ömer Faruk A., tutuklu bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katıldı.

"KADINA YÖNELİK ŞİDDETE BEN DE KARŞIYIM"

Sanık Ömer Faruk A., olay günü kendisine kumpas kurulduğunu iddia ederek, “Böyle bir olay yaşansın istemezdim ama maalesef yaşandı. Ben buradan sizin huzurunuzda kendisinden ve ailesinden tekrar tekrar özür diliyorum. Bu duruma ben ve ailem de çok üzüldü. Kendim de kadına yönelik şiddete karşı bir insanım” dedi.

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YARGITAY ÜST SINIRDAN VERİLEN CEZAYI ÇOK BULDU

Yargıtay’ın cezayı bozma ilamında cezanın üst sınırdan verilmesi çok bulunurken, cezanın makul oranda verilmesi ve haksız tahrik indiriminin ise asgari düzeyde yapılması gerektiği belirtildi. Yargıtay, diğer sanıklar Berkcan A. ve Yunus Emre T.’nin beraat kararını ise onadı. Yeliz Ö.’nün avukatları, Yargıtay’ın bu kararını doğru bulmadıklarını ve her türlü haksız tahrik indirimini kabul etmediklerini söyledi. Sanık Ömer Faruk A.’nın tutukluluk halinin devamına karar veren mahkeme, katılan vekillerin reddi hakim talebini reddederek, duruşmayı 15 Aralık tarihine erteledi.

İHA

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Anahtar Kelimeler:
kadına şiddet Ankara silahlı saldırı
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