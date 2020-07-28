Sözleşmeli öğretmenlik mülakat sonuçları açıklandı! 2020 sözleşmeli öğretmenlik sonuçları!

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yıl içerisinde sözleşmeli öğretmenlik için başvuru alınıyor. Son başvurular ise Haziran ayında yapıldı. Haziran ayındaki başvuruların ardından 6-25 Temmuz tarihlerin sözlü sınavlar gerçekleştirildi. Sözlü sınavların sonrasında tüm adaylar 2020 mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak sorusuna yanıt arıyordu.

MEB bakanlığı tarafından sözleşmeli öğretmenlik mülakat sonucu ile ilgili bir açıklama yapıldı. Peki, sözleşmeli öğretmenlik mülakat sonuçları ne zaman açıklandı?

Sözleşmeli öğretmenlik mülakat açıklandı mı?

Sözleşmeli öğretmenlik mülakat sonuçları 2020 yılı için bugün itibarıyla açıklandı. Uzun süredir sözleşmeli öğretmenlik ne zaman açıklanır diye merak ediliyordu. Milli Eğitim Bakanlığı sonuçların duyurulduğunu ilan etti.

Sözleşmeli öğretmenlik mülakat sonuçları doğrultusunda şimdi itiraz ve atama tercihi süreci başlayacak. 60 alanda öğretmen ataması gerçekleştirilecek. Sözlü sınavda açıklama yapma, ikna edici söylemde bulunma, görüşlerine destekleyici kanıtlar sunma, kendinden emin ve anlaşılır tavırla ifade, açıklamalarda vurgu ve tonlamaya dikkat ve dil bilgisi kurallarına uygunluk gibi kriterler puanlandırıldı.