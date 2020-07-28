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Sözleşmeli öğretmenlik mülakat sonuçları açıklandı! 2020 sözleşmeli öğretmenlik sonuçları!

EĞİTİM HABERLERİ  | 28.07.2020 15:59 | Son Güncelleme

Uzun süredir pek çok aday sözleşmeli öğretmenlik mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak sorusunu soruyordu. İlk sürecin Haziran ayında başladığı sözleşmeli öğretmenlik için sözlü sınavlar 6-25 Temmuz’da yapılmıştı. Sözleşmeli öğretmenlik mülakat ne zaman açıklanacak sorusuyla ilgili olarak 28 Temmuz tarihi bekleniyordu. MEB’den beklenen açıklama geldi. Sözleşmeli öğretmenlik mülakat sonuçları açıklandı...

Sözleşmeli öğretmenlik mülakat sonuçları açıklandı! 2020 sözleşmeli öğretmenlik sonuçları!

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yıl içerisinde sözleşmeli öğretmenlik için başvuru alınıyor. Son başvurular ise Haziran ayında yapıldı. Haziran ayındaki başvuruların ardından 6-25 Temmuz tarihlerin sözlü sınavlar gerçekleştirildi. Sözlü sınavların sonrasında tüm adaylar 2020 mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak sorusuna yanıt arıyordu.

MEB bakanlığı tarafından sözleşmeli öğretmenlik mülakat sonucu ile ilgili bir açıklama yapıldı. Peki, sözleşmeli öğretmenlik mülakat sonuçları ne zaman açıklandı?

Sözleşmeli öğretmenlik mülakat açıklandı mı?

Sözleşmeli öğretmenlik mülakat sonuçları 2020 yılı için bugün itibarıyla açıklandı. Uzun süredir sözleşmeli öğretmenlik ne zaman açıklanır diye merak ediliyordu. Milli Eğitim Bakanlığı sonuçların duyurulduğunu ilan etti.

Sözleşmeli öğretmenlik mülakat sonuçları doğrultusunda şimdi itiraz ve atama tercihi süreci başlayacak. 60 alanda öğretmen ataması gerçekleştirilecek. Sözlü sınavda açıklama yapma, ikna edici söylemde bulunma, görüşlerine destekleyici kanıtlar sunma, kendinden emin ve anlaşılır tavırla ifade, açıklamalarda vurgu ve tonlamaya dikkat ve dil bilgisi kurallarına uygunluk gibi kriterler puanlandırıldı.

Sözleşmeli öğretmenlik sonuçları sorgulama

Sözleşmeli öğretmenlik sonuç sorgulama işlemi e-devlet üzerinden gerçekleştirilebiliyor. Sonuçların sorgulanacağı sözleşmeli öğretmenlik sonuçları sorgulama ekranı için öncelikle T.C. kimlik numarası ve e-devlet şifresi ile e-devlet sistemine giriş yapmak gerekiyor. Sonuçların açıklanmasının ardından sözlü sınav sonuçlarına ilişkin itirazların alınması süreci 4-7 Ağustos tarihlerinde gerçekleşecek.

Sözlü sınav sonuçları itirazlarının sonuçlandırılması ise 10 Ağustos’ta yapılacak. 2020 sözleşmeli öğretmenlik sonuçları neticesinde atama tercihlerinin alınması ise 31 Ağustos - 4 Eylül tarihlerinde olacak. Atama sonuçları da 8 Eylül’de açıklanacak.

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
adaylar sonucun nesini sorgulasın?? 100 kişi alınacaksa 90-95 tanesi ampulcü 3-5 tanesi göstermelik gariban kesimi olacak
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