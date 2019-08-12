"Sözleşmeyi bugün bitireceğimizi umut ediyorum"

Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay, 2019 Dönemi Kamu Kesimi Toplu İş Sözleşmesi Çerçeve Protokolüyle ilgili sözleşmeyi bugün bitireceklerini umut ettiğini belirterek, "Tahmin ediyorum 16.30'a doğru sözleşme masasına otururuz. Ana maddelerin tamamına yakınını hallettik, bir iki pürüzümüz kaldı. Umut ediyorum bugün inşallah biter. 200 bin işçiye, onun ailesine, 1 milyona, sözleşmeyle ilgili hayırlı haber vereceğimizi umut ediyorum." dedi.

Sakarya Türk-İş İl Temsilciliğince Adapazarı ilçesindeki Demiryol-İş Sendikası eğitim salonunda düzenlenen bayramlaşma programına katılan Atalay, tüm Müslümanların bayramını kutladı.

Atalay, bugün 2019 Dönemi Kamu Kesimi Toplu İş Sözleşmesi Çerçeve Protokolü için masaya oturacaklarını belirterek, "Sözleşmeyi ya bugün bitireceğiz, bugün bitiremezsek bir daha 6 ay bitiremeyiz. Bugün saat 16.30'da bitireceğimizi umut ediyorum. Arkadaşlarımın hepsi Ankara'da. Tahmin ediyorum 16.30'a doğru sözleşme masasına otururuz. Ana maddelerin tamamına yakınını hallettik, bir iki pürüzümüz kaldı. Umut ediyorum bugün inşallah biter. 200 bin işçiye onun ailesine, 1 milyona, sözleşmeyle ilgili hayırlı haber vereceğimizi umut ediyorum." diye konuştu.