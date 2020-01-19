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  4. SpaceX 'acil durum kaçış sistemi'ni başarıyla test etti

SpaceX 'acil durum kaçış sistemi'ni başarıyla test etti

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 19.01.2020 21:51 | Son Güncelleme

Amerikan roket ve uzay mekiği üreticisi SpaceX'te, acil durumlarda astronotların güvenli bir şekilde görev iptali yapabilmelerine olanak sağlayacak kaçış sisteminin testi başarıyla sonuçlandı.

SpaceX 'acil durum kaçış sistemi'ni başarıyla test etti

Amerikan roket ve uzay mekiği üreticisi SpaceX, astronotlu uzay uçuşlarına başlamadan önce "acil durum kaçış sistemi"ni başarıyla test ederek önemli bir engeli daha aştı.

Space.com'da yer alan habere göre SpaceX, pazar günü yerel saatle 10.30'da Florida'nın Cape Canaveral Uzay Üssü'nden Dragon kargo mekiğini fırlattı.

Dragon kargo mekiğiyle fırlatılan Falcon 9 roketi, astronotların, kalkış anındaki acil durumlarda güvenli bir şekilde mekiği terk etmesine olanak sağlayacak acil kaçış sistemlerinin test edilmesi için bilinçli olarak patlatıldı. Başarılı geçen testin sonunda Dragon mekiği, Atlantik Okyanusu'nda daha önce belirlenen bölgeye düştü.

Yaklaşık son bir yıldır astronotlu uçuşlara başlayabilmek için birçok önemli testi başarıyla sonuçlandıran SpaceX'te, "acil durum kaçışı", son büyük test olarak görülüyordu.

Şirket, "Ticari İkmal Hizmetleri" programı kapsamında, Dragon kargo mekiğiyle Uluslararası Uzay İstasyonu'na (UUİ) ikmal malzemeleri de taşıyor.

SpaceX, astronotlu uçuşların ne zaman başlayacağını henüz açıklamazken, söz konusu uçuşlara yılın ilk yarısında başlanması bekleniyor.

(AA)

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