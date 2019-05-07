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SpaceX kargo mekiği UUİ'ye ulaştı

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.05.2019 16:10 | Son Güncelleme

SpaceX kargo mekiği UUİ'ye ulaştı

ABD'li roket ve uzay mekiği üreticisi SpaceX'in Uluslararası Uzay İstasyonu'na (UUİ) deney ve ihtiyaç malzemeleri taşıyan Dragon kargo mekiği hedefine ulaştı.

ABD Havacılık ve Uzay Ajansından (NASA) yapılan açıklamada, 5 Mayıs'ta Florida'daki Cape Canaveral Uzay Üssü'nden fırlatılan Dragon kargo mekiğinin, istasyonun Dünya'ya bakan tarafındaki Harmony modülüne demirlediği belirtildi.

Açıklamada, kargo mekiğinin 2 bin 495 kilogram ağırlığında deney ve ihtiyaç malzemesi ile bazı donanımları istasyona ulaştırdığı ifade edildi.

SpaceX, bugüne dek UUİ'ye yaptığı 17. kargo seferini tamamlamış oldu.

Uluslararası Uzay İstasyonu'nda NASA, Rusya Federal Uzay Ajansı, Japonya Uzay Araştırma Ajansı, Avrupa Uzay Ajansı ve Kanada Uzay Ajansı iş birliğiyle bilimsel çalışmalar yürütülüyor.

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Anahtar Kelimeler:
Dragon kargo kapsülü SpaceX Uluslararası Uzay İstasyonu (UUİ)

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