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SpaceX'ten uzay simülasyonu: Dragon mekiğini uluslararası uzay istasyonuna bağlayabilir misiniz?

17.05.2020 11:28 | Son Güncelleme

Güney Afrikalı girişimci Elon Musk'ın şirketi SpaceX, bu ayın sonunda Crew Dragon uzay mekiği ile astronotları Uluslararası Uzay İstasyonu'na taşıyacak.

SpaceX'ten uzay simülasyonu: Dragon mekiğini uluslararası uzay istasyonuna bağlayabilir misiniz?

Uzay mekiğinin uzay istasyonuna bağlanması, yolculuğun en kritik aşamaları arasında. SpaceX, bağlanma sürecini bir simülatöre dönüştürerek internet üzerinden herkesin erişimine açtı.

Siz de dilerseniz SpaceX simülatörü ile uzay istasyonuna bağlanmayı deneyebilirsiniz.

Simülatördeki senaryo, uzay mekiği hedeften sapmış durumdayken başlıyor.

Görüş alanında ise Uluslararası Uzay İstasyonu bulunuyor. Kullanıcıdan istenen, Crew Dragon uzay mekiğinin yönünü değiştirip uzay istasyonuna ilişmesini sağlamak. Şimdiden uyaralım, görevi başarıyla tamamlamak söylenmesinden çok daha zor.

Sadece uzay mekiğinin yönünü ayarlamak da yeterli olmuyor. Kullanıcıların uzay mekiğini kendi ekseni etrafında da döndürüp uzay istasyonu ile hizalaması gerekiyor.

Simülatörde sol taraftaki kontroller, Crew Dragon uzay aracının ileri, geri, yukarı ve aşağı hareketlerine yön veriyor. Sağ taraftaki kontroller ise mekiğin sapma hareketini, burun yönünü ve kendi eksenindeki hareketlerini idare ediyor.

Ekrandaki göstergeler doğru yörüngede olup olmadığınızı gösteriyor. Astronotlar işin püf noktasının uzay istasyonuna hızla yaklaşmamak olduğunu, simülasyonda da aynı gerçekte olduğu gibi son derece yavaş yaklaşılması gerektiğini söylüyor.

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