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Spencer filmiyle anılan Kristen Stewart yeni projesini açıkladı! Eşcinsel bir hayalet avcılığı programı üzerinde çalıştı

16.11.2021 17:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Spencer filmiyle adından söz eden Kristen Stweart, yeni projesinin hazırlıklarına başladığını dile getirdi. The New Yorker’a verdiği bir demeçte gelecek planlarıyla ilgili önemli açıklamalarda bulundu ve eşcinsel bir hayalet avcılığı programı üzerinde çalıştığını açıkladı.

Spencer filmiyle anılan Kristen Stewart yeni projesini açıkladı! Eşcinsel bir hayalet avcılığı programı üzerinde çalıştı

Twilight serisiyle çıkış yaptıktan sonra Clouds of Sils Maria, Personal Shopper, Still Alice, Seberg ve Certain Women filmleriyle kariyerindeki hızlı yükselişini arttıran Kristen Stweart, son olarak Prenses Diana’nın hayatını anlatan Spencer filmi için kamera karşısına geçti. Spencer’ın tanıtım çalışmaları kapsamında basınla birçok röportaj gerçekleştiren başarılı oyuncu, geçtiğimiz aylarda Steven Yeun ile birlikte bir aşk hikâyesini konu alan ve henüz ismi belli olmayan bir bilim kurgu filminde rol alacağını açıklamıştı.

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Reality show konseptinde bir proje ortaya koymaya hazırlanan Stewart, nişanlısı Dylan Meyer ile birlikte geliştirdiği bu projeyi “bir dünyada geçen paranormal bir boğuşma” olarak tanımlıyor. ”Eşcinsel insanlar güzel şeyleri sever, bu yüzden zengin bir içerik üretmeyi amaçlıyoruz.” açıklamalarıyla bugüne kadar izlediğimiz hayalet avcılığı programlarından daha farklı, daha yenilikçi bir yapım izleyeceğimizin sinyallerini veriyor.

Henüz ön hazırlık sürecinde olan bu projenin yanı sıra Kristen Stewart, ilk uzun metraj filmini de hayata geçirmeye hazırlanıyor. Lidia Yuknavitch’in anı kitabından uyarlanacak olan The Chronology of Water filminin senaryosunu yazıp yönetmenliğini üstlenecek.

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Anahtar Kelimeler:
Kristen Stewart
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