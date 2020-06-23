Sağlıklı Bir Birey İçin Sperm Sayısı Kaç Olmalı? Nasıl Arttırılabilir?

Erkekler ömürlerinin belli dönemlerinde yuva kurmak ve bu yuvayı da çocuk ile taçlandırmak ister. Babalık duygusunu tatmak ve iyi bireyler yetiştirmek için çocuk sahibi olmak her zaman kolay değildir. Bazı problemler kişilerin çocuk sahibi olma yolunda zorluklara neden olabilir. Kısırlık erkeklerde %20 oranında görülür. Erkeklerde kısırlığın meydana geldiği durumlar çoğunlukla spermler ile ilgilidir. Kadının gebe kalabilmesi için sperm sayısı, kalitesi, canlılığı gibi özelliklerin önemi büyüktür. Bu yüzden erkeklerde spermdeki değişimlerin takibinin dikkatli bir şekilde yapılması gerekir. Hamile Kalmak İçin Erkeğin Sperm Sayısı Kaç Olmalı? Çiftlerin doğal yollarla çocuk sahibi olabilmesi için erkek spermi ile kadın yumurtasının bir araya gelerek döllenmesi gerekir. Normal şartlar altında cinsel birliktelik ile kadının sağlıklı yumurtası erkeğin sağlıklı spermleri ile yumurtalıkta birleşir. Burada spermlerin yumurtayı delip içeri girmesi ile döllenme süreci başlar. Erkeğin milyonlarca spermine karşılık çoğu zaman bir yumurta karşılaşır. Bu yumurtanın sağlıklı bir biçimde döllenmesi sonucunda yumurta rahme gelir ve bebeğin büyümesi gerçekleşir.

Her zaman bu durum kolayca gerçekleşmez. Kadın ve erkeklerde yaşamın belli dönemlerinde geçici kısırlık görülebilir. Bunun yanında bazı kişilerde ise kalıcı kısırlık durumu vardır. Kısırlık tüm çiftlerde en az %15 oranında görülür. Bu oran ciddi bir orandır. Erkeklerde kısırlığın geçici veya kalıcı olduğu durumlar çoğunlukla spermlerden kaynaklanır. Erkek kısırlığı genellikle; spermin sayısı, spermin şekli, sperm olgunluğu ve spermin hareketliliğine bağlı olarak değişir. Spermin kalitesi gebelik için yeterli olmadığı sürece gebelik gerçekleşmez. Döllenme olabilmesi için sağlıklı bir erkekte normal sperm sayısı belli bir değerde olmalıdır. Erkekler için yapılan birçok test bulunuyor. Bu testler sperm sayısı testi olarak bilinir. Erkekte spermin sayısını, hareketliliğini ve şeklini tespit etmek için bu test yapılır. Bu test için erkeğin meni örneği vermesi gerekir. Verilen meni örneğinde toplam sperm sayısı ile 1 mm içindeki sperm konsantrasyonu belirlenir. Bir erkekte meni sıvısı içinde bulunması gereken sperm sayısı en az 15 milyondur. Bu oran azami değerdir. Toplam sperm sayısının ise 39 milyon olması gerekir. 39 milyonun altında olursa, bu erkeğin doğal yollarla (cinsel ilişki) bebek sahibi olması mümkün değildir. Çünkü bir yumurtayı döllemesi için gereken azami miktar 39 milyondur. Meni içinde sperm sayısı bu orandan fazla ise bu durum kötü değildir. Aksine doğal yollardan gebelik şansını arttırır. Fakat sperm sayısı az olan erkeklerde ya alternatif bebek sahibi olma yöntemleri denenir ya da sperm sayısını arttırmak için çeşitli tedavi yöntemleri uygulanır.

Sperm Sayısı Nasıl Artar? Doğal yöntemlerle çocuk sahibi olmak çiftlerin en büyür arzusudur. Çünkü tedavi süreçleri hem maddi hem de manevi olarak zor olabiliyor. Bu nedenle doğal yollarla çocuk sahibi olmak çiftler için büyük bir hediyedir. Buna istinaden baba adaylarının spermlerinin gebeliğe yeterli olması gerekir. Cinsel ilişki sonunda kadının gebe kalabilmesi için sperm konsantrasyonu kaç olmalı diye birçok araştırma yapılmış ve araştırmalar sonucunda bazı veriler elde edilmiştir. Buna göre erkekte sperm sayısının en az 15 milyon olması gerekir. Bu oran gebelik için yeterli ama doğal yollardan gebe kalınması için yeterli değildir. Normal şartlarda cinsel ilişki sonucunda kadının gebe kalabilmesi için erkeğin en az 39 milyon sperm salınımı yapması gerekir. Bu miktarda sperm üretimi yapamayan erkeğin sperm sayısı arttırma yoluna gitmesi gerekir. Yine doğal olmayan yöntemler ile gebelik gerçekleşmesi için gerekli olan 15 milyon spermi de üretemeyen erkeğin de sperm arttırma tedavisi görmesi gerekir. Aksi halde spermin azlığı ve durumu gebeliklerin gerçekleşmesi için en büyük engel olarak kalır.