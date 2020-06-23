Spinal ve Epidural Anestezi İle Sezaryen

Sezaryen, doğum sırasında anne veya bebeğin hayatını tehlikeye atacak bir durum olduğunda veya bu durum önceden belirlendiğinde başvurulan yöntemdir. Sezaryende anne adayının karnı, bir kesi atılarak açılır ve bebek doğurtulur. Bu işlem bir ameliyattır ve anestezi altında yapılır. Genel anestezi altında, hasta tamamen uyutularak yapılabileceği gibi, spinal ve epidural anestezi altında da gerçekleştirilebilir.

Halk arasında belden uyuşturmalı sezaryen olarak da bilinen bu iki yöntemde de hastanın sadece bel ve belden aşağısı uyuşturulur. Ancak tabii ki ikisi arasında farklar da vardır. Sezaryen son yıllarda oldukça tercih edilen bir doğum yöntemi olmuştur ancak bu, annenin isteğine göre uygulanacak bir operasyon değildir. Normal doğum için uygun olan her anne adayı normal doğumu tercih etmelidir. Çünkü sezaryen cerrahi bir müdahaledir ve hem anne hem de bebek açısından risklere sahiptir. Oysa normal doğum doğal ve fizyolojik bir süreçtir ve sonrasında annenin iyileşme ve toparlanma süreci çok hızlıdır. Uzmanların da büyük bir çoğunluğu, bir zorunluluk durumu yoksa anne adaylarının normal doğum yapmasını önerirler.