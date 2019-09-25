HABER

"Spiral Jetty" sergisi İKÜSAG'da açıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.09.2019 18:18 | Son Güncelleme

"16. İstanbul Bienali"nin paralel etkinlikleri kapsamında açılan sergide, Gökçe Erhan, Alper Aydın, Yüksel Dal ve Ahmet Duru'nun eserleri yer alıyor

İSTANBUL (AA) - Sanatçı Gökçe Erhan, Alper Aydın, Yüksel Dal ve Ahmet Duru'nun eserlerinden oluşan "Spiral Jetty" adlı sergi, İstanbul Kültür Üniversitesi Sanat Galerisi'nde (İKÜSAG) sanatseverlerle buluştu.

Bu yıl "7. Kıta" temalı "16. İstanbul Bienali"nin paralel etkinlikleri kapsamında gerçekleştirilen serginin açılışında konuşma yapan İKÜ Rektörü Prof. Dr. Erhan Güzel, "Yedinci Kıta" temasının tüm insanlık adına önemli bir yapı olduğuna işaret ederek, "Doğa ve insan birlikteliğini kendine dert edinen genç sanatçı arkadaşlarımızdan da anladığımız gibi pek fazla umutsuzluğa kapılmamıza gerek yok. Bu heyecan ve güç, yaratıcılık olduğu sürece muhakkak bir umut vardır." dedi.

İKÜ Güzel Sanatlar Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Kıvılcım Yıldız Şenürkmez de Türkçe adı "Dalgakıran" olan sergide, yaşam ve üretim biçimlerini sorgulayan yapıtların yer aldığını söyledi.

Şenürkmez, "Spiral Jetty" olan sergi adının 1970'lere uzanan bir başlık olduğunu anlatarak, şunları kaydetti:

"Sergi, adını land art sanatçısı Robert Smithson'un Utah Tuz Gölü'nde yaptığı yapıttan alıyor ve bu yapıtıyla birlikte Smithson, doğanın sonsuzluğuna bir gönderme yapan çok kuvvetli bir anlam alanı oluşturmuş oluyor. Bu sergide de aynı şekilde '7. Kıta' temasının kavramsal boyutuyla birleşen bir doğa ve insan karşıtlığı sorgusunu beraberinde getirmiş oluyor."

Sanatçı Gökçe Erhan ise sergiye 2012'den 2019 yılına kadar ürettiği yağlı boya resimlerinin yanı sıra bir aktivist olarak çevre sorunlarına değinen video çalışmasıyla katıldığını belirterek, "Bir sanatçı olarak yalnızca nesne üretmeye devam etmek değil, gerçekten sorunlara temas ederek, çözüm üretmeye çalışarak izlediğim bir yol var ve bu yolu sergiyle birlikte sizlerle paylaşmış olacağım." şeklinde konuştu.

Sanatçı Alper Aydın da 2009'dan bu yana ekoloji üzerine eserler ürettiğini dile getirerek, sergiye "Beden Uzvu" çalışması ile katıldığını ifade etti.

Sergi, 23 Ekim'e kadar ziyaret edilebilecek.

Akılalmaz olay! Havada takla atıp dikili kaldıAkılalmaz olay! Havada takla atıp dikili kaldı
GÜNCELLEME - Kapkaç zanlısını kırmızı tişörtü ele verdiGÜNCELLEME - Kapkaç zanlısını kırmızı tişörtü ele verdi
Mustafakemalpaşa Belediyesinin çiftçiye desteği sürüyorMustafakemalpaşa Belediyesinin çiftçiye desteği sürüyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
İKÜSAG İstanbul Kültür Üniversitesi Sanat Galerisi Spiral Jettyv

En Çok Okunan Haberler

Herkesin içinde olay ifşa! 'Göğüsleri ağzımdan çıkıyor'

Herkesin içinde olay ifşa! 'Göğüsleri ağzımdan çıkıyor'

Yüzlercesine yasak geliyor

Yüzlercesine yasak geliyor

Hastanedeki 'sıra gecesi' eğlencesine soruşturma

Hastanedeki 'sıra gecesi' eğlencesine soruşturma

Jandarma ekiplerinin denetiminde şaşkına çeviren detaylar

Jandarma ekiplerinin denetiminde şaşkına çeviren detaylar

EYT'liler için 3 faklı model

EYT'liler için 3 faklı model

Erdoğan sinyali vermişti! Sürücülere uygulama başladı

Erdoğan sinyali vermişti! Sürücülere uygulama başladı

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Günlerdir bekliyordu! Haberi alınca yıkıldı

Günlerdir bekliyordu! Haberi alınca yıkıldı

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

İstanbul'da deprem!

İstanbul'da deprem!

FETÖ'ye yönelik peş peşe operasyon: Çok sayıda gözaltı

FETÖ'ye yönelik peş peşe operasyon: Çok sayıda gözaltı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İçişleri Bakanlığı duyurdu! 3 terörist etkisiz hale getirildi

Bakanlık duyurdu! 3 terörist etkisiz hale getirildi

Emine Erdoğan, ABD'de defileye katıldı! İşte o görüntüler

Emine Erdoğan, ABD'de defileye katıldı! İşte o görüntüler

Maltepe'de kahvehaneye silahlı saldırı

Maltepe'de kahvehaneye silahlı saldırı

Son dakika: Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan CHP ve İYİ Parti'nin IMF ile görüşmesine sert tepki!

Cumhurbaşkanlığı'ndan CHP ve İYİ Parti'ye IMF tepkisi!

İstiklal Caddesi'nde vahşice öldürülen Halit'in kardeşinden duygulandıran mektup!

İstiklal Caddesi'nde vahşice öldürülen Halit'in kardeşinden duygulandıran mektup!

Marmara Denizi'nde 3.4 büyüklüğünde deprem

Marmara Denizi'nde 3.4 büyüklüğünde deprem

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.