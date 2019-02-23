Sporcular, sokak hayvanları için kış ortasında kulaç attı

Mehmet ÇİL/DATÇA (Muğla), (DHA)- MUĞLA'nın Datça ilçesinde bu yıl 13'üncüsü düzenlenen Açık Deniz Kış Yüzme Maratonu, 'sokak hayvanları' ana temasıyla yapıldı.

Datça Belediyesi'nin organizasyonunda, Muğla Büyükşehir Belediyesi, Muğla Ticaret ve Sanayi Odası (MUTSO), Türkiye Yüzme Federasyonu ve gönüllülerin katkılarıyla ilçe merkezindeki Taşlık Plajı'nda, 'Şiddeti değil, sokak hayvanlarını besle' sloganıyla 13'üncü Açık Deniz Kış Yüzme Maratonu düzenlendi. 4'ü Yunan ve 4'ü Türkiye'de yaşayan 8 yabancının da bulunduğu toplam 405 sporcu maratona katıldı. Programa göre Kumluk Plajı'nda saat 11.00'de başlaması planlanan yüzme maratonu, hava muhalefeti nedeniyle 14.00'te başlayabildi. Maratonun çıkış işareti Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı CHP'li Osman Gürün, Datça Belediye Başkanı CHP'li Gürsel Uçar ve Datça Kaymakamı Mesut Çoban tarafından verildi.

'HAYVAN YASASI MUTLAKA DEĞİŞMELİ'

Büyükşehir belediye Başkanı Gürün, maratonun 13 yıldır hiç aksatılmadan gerçekleştirildiğini belirterek, "Şu an kış ortasındayız ve bu mevsimde bile Datça gelmeye, görmeye yaşanmaya ve keşfedilmeye açık bir ilçemizdir. Muğla'da turizm sezonu süresini uzatmak istiyoruz. 3- 4 ayla sınırlı kalmayalım, 5- 6 aya çıkaralım, diyoruz. Datça'da iki hafta önce yapılan Badem Çiçeği Festivali ve bugünkü etkinliği, kış turizmi adına çok önemsiyoruz" dedi. Maratonun sokak hayvanları adına düzenlenmesinin önemli olduğunu söyleyen, hayvan yasasının ise değiştirilmesi gerektiğini belirten Gürün, "Hayvan sahiplerinin besledikleri hayvandan sorumlu olmaları, onları evlatları gibi üzerlerine geçirmeleri gerekir. Yeni yavruların da sorumluluğu alındığı takdirde sorun ancak çözüme kavuşabilir" diye konuştu.