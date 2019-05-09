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Sporcuların göğüsleri neden küçüktür?

Op. Dr. Ali Cemal Yılmaz Op. Dr. Ali Cemal Yılmaz
ESTETİK HABERLERİ  | 09.05.2019 14:35 | Son Güncelleme

Muhtemelen dikkatinizi çekmiştir. Yüzme, futbol, atletizm, basketbol, voleybol, halter veya herhangi bir spor dalında sporcu kadınların göğüsleri genellikle küçüktür veya yok gibidir.

Sporcuların göğüsleri neden küçüktür?

Sporcu kadınların memelerinin spor yaptıkları için mi küçük yoksa büyük memeli kadınların sportif başarıları kötü veya kendilerini geri çekmelerinden kaynaklanıyor. İşte tüm bu sorular ve daha fazlası için Plastik ve Estetik Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Ali Cemal Yılmaz, konu hakkında oldukça ilgi çekici açıklamalarda bulundu.

Bu durum için üç görüş ileri sürülmüştür: Birincisi; meme bağ doku, lenf düğümleri, loplar, lopçuklar, süt kanalları ve yağ dokularından oluşur. Bir memenin hacminin %7-56 arası, kütlece %3.6-37.6 arası yağ dokusundan oluşur. Yani memenin önemli bir kısmını yağ dokusu meydana getirir.

YARI YARIYA KÜÇÜLME

Spor sırasında glikoz tüketildikten sonra yağ dokusu kullanılır. Bu memelerdeki yağ dokusu da kullanılır, hacimce ve ağırlıkça yağ dokusu azalır. Hacimce memenin yarısından fazlasını oluşturan yağ dokusu %6-7 indiğinde, meme de hacimce yarıdan yarıya küçülecektir. Bu durum ileri yaşlarda olduğunda memeyi saran deri yeterli kadar küçülemeyeceği için memede sarkma (pitoz) olur.

İkinci görüş; dolaylıdır. Boy ile basketbol arasındaki ilişki gibidir. Bilimsel olarak, basketbol oynama ile boy uzaması arasında doğrudan hiçbir ilişki bulunamamıştır. Ancak basketbolcuların genellikle uzun olmasının bir nedeni uzun boylu olanlar genellikle daha avantajlı görüldüğü için daha çok teşvik edilir ve dolayısıyla ile başarılı olurlar.

Bu nedenle ünlü basketbolcular, genellikle uzun kişiler arasından çıkar. Yoksa onların neredeyse hiçbiri, basketbol oynadıkları için uzamış insanlar değildir. Bu, bir nevi doğal seçilimdir. Çocuklar spor yapmaya büyüme çağlarında başlamışlar ise boy uzamasının nedeninin basketbol oynamaları olduğu düşünülebilir.

SPOR YAPAN KADINLARIN SEKS HORMON DENGESİ

Üçüncü görüş; spor yapan kadınların seks hormon dengesinin değişmesidir. Bu sebepler ergenlik öncesi (menarş) yoğun spor yapan kızların göğüs gelişimi ve adet görmeleri daha geç olmaktadır.

Sonuç olarak; örneğin jimnastik, futbol, basketbol, voleybol gibi fiziksel güce dayalı sporlarda, daha küçük memeli kadınlar daha avantajlı olabilirler. Büyük memelerin vücuda ek ağırlık ve hacim oluşturması; memelerin yer değiştirme miktarı (dolayısı ile ağrı), darbelere daha fazla maruz kalması ve duruş bozukluğu oluşturması sporda başarılı olmaya engel olan nedenlerdir.

KÜÇÜK GÖĞÜSLÜ KADINLAR SPORTİF FAALİYETLERDE DAHA BAŞARILI

Bu nedenle daha küçük memelere sahip kadınlar sportif faaliyetlerde daha başarılıdır. Böylece küçük memeli kadınlar, profesyonel kurumlarca daha fazla olacaktır fazla seçilecek ve dolayısı ile göz önündeki kadın sporcuların memeleri daha küçük olacaktır.

SPOR SONRASI GÖĞÜS AĞRISI NE ORANDA OLUR?

Meme göğüs duvarına yapışmış ve kısmi hareketli bir organdır. Meme derin ve yüzeysel fasya içine yerleşmiş olup, dışta da deri ile de sarılmaktadır. Bu yapılar altında loose areolar doku doku boşluğu memenin göğüs duvarında kolaylıkla hareket etmesine olanak verir. Memenin kendi içinde cooper ligamanı olsa da bu ligaman göğüs duvarında yeteri kadar hareketi sınırlayamamaktadır.

Bazı çalışmalarda spor yapan kadınların %56’sında meme ağrısı olduğunu söylemiştir. Bu ağrı egzersiz sırasında memede oluşan dikey (vertikal) hareketten kaynaklanmaktadır. Bu hareket dikey düzlemde aşağı ve yukarı 8-18 cm aralığında olmaktadır.

Vücut yukarı zıpladığında meme arkasından yaklaşık 0,9 m/sn. hızla aynı yönde yukarı hareket eder ve vücut yukarda hareketi bitirip aşağıya aynı hızla aşağıya yönlendiğinde meme aniden durmak zorunda kalır. İşte bu durma memenin kendisinde ve göğüs duvarında ağrıya neden olmaktadır.

Op. Dr. Ali Cemal Yılmaz
Plastik ve Estetik Cerrahi Uzmanı

www.alicemalyilmaz.com
Instagram: @dralicemalyilmaz
Facebook: @alicemalyilmazz
Op. Dr. Ali Cemal Yılmaz - YouTube

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