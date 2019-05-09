Sporcuların göğüsleri neden küçüktür?

Sporcu kadınların memelerinin spor yaptıkları için mi küçük yoksa büyük memeli kadınların sportif başarıları kötü veya kendilerini geri çekmelerinden kaynaklanıyor. İşte tüm bu sorular ve daha fazlası için Plastik ve Estetik Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Ali Cemal Yılmaz, konu hakkında oldukça ilgi çekici açıklamalarda bulundu. Bu durum için üç görüş ileri sürülmüştür: Birincisi; meme bağ doku, lenf düğümleri, loplar, lopçuklar, süt kanalları ve yağ dokularından oluşur. Bir memenin hacminin %7-56 arası, kütlece %3.6-37.6 arası yağ dokusundan oluşur. Yani memenin önemli bir kısmını yağ dokusu meydana getirir. YARI YARIYA KÜÇÜLME Spor sırasında glikoz tüketildikten sonra yağ dokusu kullanılır. Bu memelerdeki yağ dokusu da kullanılır, hacimce ve ağırlıkça yağ dokusu azalır. Hacimce memenin yarısından fazlasını oluşturan yağ dokusu %6-7 indiğinde, meme de hacimce yarıdan yarıya küçülecektir. Bu durum ileri yaşlarda olduğunda memeyi saran deri yeterli kadar küçülemeyeceği için memede sarkma (pitoz) olur. Bunlar da ilginizi çekebilir 'Hizalanmadan sonra oluyor' Ünlü kahinden korkutan uyarı Burun estetiği sonrası cinsellik nasıl olmalı? Plazma ile göz kapağı uygulaması...

İkinci görüş; dolaylıdır. Boy ile basketbol arasındaki ilişki gibidir. Bilimsel olarak, basketbol oynama ile boy uzaması arasında doğrudan hiçbir ilişki bulunamamıştır. Ancak basketbolcuların genellikle uzun olmasının bir nedeni uzun boylu olanlar genellikle daha avantajlı görüldüğü için daha çok teşvik edilir ve dolayısıyla ile başarılı olurlar. Bu nedenle ünlü basketbolcular, genellikle uzun kişiler arasından çıkar. Yoksa onların neredeyse hiçbiri, basketbol oynadıkları için uzamış insanlar değildir. Bu, bir nevi doğal seçilimdir. Çocuklar spor yapmaya büyüme çağlarında başlamışlar ise boy uzamasının nedeninin basketbol oynamaları olduğu düşünülebilir. SPOR YAPAN KADINLARIN SEKS HORMON DENGESİ Üçüncü görüş; spor yapan kadınların seks hormon dengesinin değişmesidir. Bu sebepler ergenlik öncesi (menarş) yoğun spor yapan kızların göğüs gelişimi ve adet görmeleri daha geç olmaktadır. Sonuç olarak; örneğin jimnastik, futbol, basketbol, voleybol gibi fiziksel güce dayalı sporlarda, daha küçük memeli kadınlar daha avantajlı olabilirler. Büyük memelerin vücuda ek ağırlık ve hacim oluşturması; memelerin yer değiştirme miktarı (dolayısı ile ağrı), darbelere daha fazla maruz kalması ve duruş bozukluğu oluşturması sporda başarılı olmaya engel olan nedenlerdir.