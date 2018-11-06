HABER

Spotify Apple Watch uygulaması yakında geliyor!

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 06.11.2018 08:31 | Son Güncelleme

Popüler çevrimiçi müzik platformu Spotify Apple Watch uygulamasını test etmeye başladı. Yaklaşık 4 yıl sonra Apple Watch uygulamasını geliştirmek için kolları sıvayan Spotify, bu uygulamasını çok yakında kullanıma sunacak.

Spotify Apple Watch uygulaması yakında geliyor!

Popüler çevrimiçi müzik platformu Spotify, karmakarışık arayüzü, özellikle iOS platformundaki kalitesiz uygulaması ve Apple Watch desteği olmaması ile çok eleştiriliyordu. Son günlerde yaptığı değişiklikler ile iyice çamura batan Spotify, yaklaşık 4 yıl sonra Apple Watch için uygulama geliştirmeye başladığını açıkladı.

Yazılım konusunda Apple Music’in fersah fersah gerisinde olan Spotify, bu açığını uzun bir süredir listeleri ile kapatıyordu. Ancak Spotify, kan kaybetmeye başladığı bu günlerde yazılıma önem vererek rakiplerine göz dağı vermek istiyor. Firmanın Apple Watch uygulaması geliştirmesi de bunun bir kanıtı.

Spotify’ın Apple Watch uygulaması sayesinde, iPhone’daki Spotify uygulamasını yönetebileceksiniz. Bu yönetme işlemi arasında son çalınanları görüntüleme ve oynatma, müzikleri favoriye ekleme, Spotify Connect ile müzikleri başka cihaza aktarma ve durdur, başlat, ileri ve geri müzik kontrolleri yer alıyor.
Eğer Spotify’ın Beta testlerine katılmak istiyorsanız; burada yer alan formu eksiksiz bir şekilde doldurabilirsiniz. Formu doldurduktan sonra Spotify mail adresinize bir link gönderecek ve bu link ile TestFlight üzerinden Spotify Beta uygulamasını indirebileceksiniz..

FM 2019 demosu yayınlandı! İşte indirme linki!

PARTNERUçağın düşüşü anbean görüntülendiUçağın düşüşü anbean görüntülendi
RED Hydrogen One’ı parçaladılarRED Hydrogen One’ı parçaladılar
Diablo Immortal’a tepki yağıyor!Diablo Immortal’a tepki yağıyor!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Spotify Apple Watch

En Çok Okunan Haberler

Gürcistan'da korkutan deprem! 5.0 ile sallandılar

Gürcistan'da korkutan deprem! 5.0 ile sallandılar

Ahmet Kural'ın Sıla'yı darp ettiği iddialarına Murat Cemcir ne dedi?

Ahmet Kural'ın Sıla'yı darp ettiği iddialarına Murat Cemcir ne dedi?

Bella'dan sınırları zorlayan iç çamaşırlı paylaşım!

Bella'dan sınırları zorlayan iç çamaşırlı paylaşım!

Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı! Yeni kurulan üniversitelere kadro

Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı! Yeni kurulan üniversitelere kadro

'4 yaşındaki kız çocuğu, yoğun bakımdayken toplu tecavüze uğradı'

'4 yaşındaki kız çocuğu, yoğun bakımdayken toplu tecavüze uğradı'

'Satılık böbrek' ilanları günden güne artıyor! Borç batağına batan böbreğine sarılıyor!

'Satılık böbrek' ilanları günden güne artıyor! Borç batağına batan böbreğine sarılıyor!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Samsung katlanabilir telefonda son virajı dönüyor

Samsung katlanabilir telefonda son virajı dönüyor

ZTE Nubia X adeta yok sattı!

ZTE Nubia X adeta yok sattı!

Neffos ailesi yenilendi

Neffos ailesi yenilendi

En çok satan oyunlarını açıkladılar

En çok satan oyunlarını açıkladılar

Juice Pack Air ile iPhone X daha güçlü!

Juice Pack Air ile iPhone X daha güçlü!

Uygun fiyata PlayStation 4 oyunu nereden alınır!

Uygun fiyata PlayStation 4 oyunu nereden alınır!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.