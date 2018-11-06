Spotify Apple Watch uygulaması yakında geliyor!

Popüler çevrimiçi müzik platformu Spotify, karmakarışık arayüzü, özellikle iOS platformundaki kalitesiz uygulaması ve Apple Watch desteği olmaması ile çok eleştiriliyordu. Son günlerde yaptığı değişiklikler ile iyice çamura batan Spotify, yaklaşık 4 yıl sonra Apple Watch için uygulama geliştirmeye başladığını açıkladı.

Yazılım konusunda Apple Music’in fersah fersah gerisinde olan Spotify, bu açığını uzun bir süredir listeleri ile kapatıyordu. Ancak Spotify, kan kaybetmeye başladığı bu günlerde yazılıma önem vererek rakiplerine göz dağı vermek istiyor. Firmanın Apple Watch uygulaması geliştirmesi de bunun bir kanıtı.

Spotify’ın Apple Watch uygulaması sayesinde, iPhone’daki Spotify uygulamasını yönetebileceksiniz. Bu yönetme işlemi arasında son çalınanları görüntüleme ve oynatma, müzikleri favoriye ekleme, Spotify Connect ile müzikleri başka cihaza aktarma ve durdur, başlat, ileri ve geri müzik kontrolleri yer alıyor.

Eğer Spotify’ın Beta testlerine katılmak istiyorsanız; burada yer alan formu eksiksiz bir şekilde doldurabilirsiniz. Formu doldurduktan sonra Spotify mail adresinize bir link gönderecek ve bu link ile TestFlight üzerinden Spotify Beta uygulamasını indirebileceksiniz..

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