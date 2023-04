Spotify çöktü mü? Spotify'da sorun mu var, Spotify'a ne oldu?

Spotify çöktü mü sorusu ile ilgili son dakika açıklamaları merak ediliyor. Kullanıcılar ise Spotify'da bir sorun olup olmadığının cevabını araştırıyor. Çünkü iddiaya göre dünya genelinde çok sayıda kullanıcı, sosyal paylaşım ağı olan Spotify'da sorun yaşıyor. Peki Spotify çöktü mü, Spotify'a ne oldu? Spotify'da sorun mu var?

Kesintileri takip eden web sitesi downdetector'deki verilere göre, kullanıcı raporları Spotify'da problemlerin olduğuna işaret ediyor.

Spotify, sorunu çözmek için çalışıyor. Spotify Status Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Bir şeyler doğru değil ve bunu araştırıyoruz. Raporlarınız için teşekkürler!" denildi.

Something’s not quite right, and we’re looking into it. Thanks for your reports!