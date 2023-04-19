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Spotify çöktü mü? Spotify'da sorun mu var, Spotify'a ne oldu?

19.04.2023 15:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Spotify çöktü mü sorusunun cevabı araştırılıyor. Çünkü dünya genelinde birçok kullanıcı, Spotfiy'da sorun yaşadıklarına dair raporlar iletiyor. Son dakika gelişmelerini takip eden kullanıcılar Spotify'da sorun mu var, Spotify'a ne oldu? sorularının cevabını merak ediyor. Peki Spotify çöktü mü? Spotify'a ne oldu? İşte detaylar...

Spotify çöktü mü? Spotify'da sorun mu var, Spotify'a ne oldu?

Spotify çöktü mü sorusu ile ilgili son dakika açıklamaları merak ediliyor. Kullanıcılar ise Spotify'da bir sorun olup olmadığının cevabını araştırıyor. Çünkü iddiaya göre dünya genelinde çok sayıda kullanıcı, sosyal paylaşım ağı olan Spotify'da sorun yaşıyor. Peki Spotify çöktü mü, Spotify'a ne oldu? Spotify'da sorun mu var?

SPOTIFY ÇÖKTÜ MÜ?

Kesintileri takip eden web sitesi downdetector'deki verilere göre, kullanıcı raporları Spotify'da problemlerin olduğuna işaret ediyor.

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SPOTIFY'DAN AÇIKLAMA GELDİ

Spotify, sorunu çözmek için çalışıyor. Spotify Status Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Bir şeyler doğru değil ve bunu araştırıyoruz. Raporlarınız için teşekkürler!" denildi.

Sorunun kısa zamanda çözülmesi bekleniyor.

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