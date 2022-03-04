Spotify'dan Rusya kararı! Süresiz olarak kapattı

Ukrayna'ya yönelik saldırısı nedeniyle birçok dev şirket Rusya'ya yönelik önemli kararlar almaya başladı. Şimdi ise bu şirketlerin arasına popüler çevrim içi müzik platformu Spotify da katıldı.
Reuters'ın haberine göre; Spotify, Moskova'nın Ukrayna'ya yönelik saldırısına yanıt olarak Rusya'daki ofisini süresiz olarak kapattı.
Savaşın başlangıcından bu yana binlerce içeriği incelediğini belirten şirket, Rus devletine bağlı medyaya ait içeriklerin keşfedilebilirliğini ise kısıtladığını söyledi.
Daha önce Apple, Google, Meta (Facebook), Twitter ve YouTube gibi mecralar da Rusya'ya karşı yaptırım kararı almıştı.
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