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Spotify'dan Rusya kararı! Süresiz olarak kapattı

04.03.2022 11:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çevrim içi müzik platformu Spotify, Ukrayna işgali yüzünden Rusya'ya karşı yaptırım uygulayan platformların arasına katıldı. Spotify yaptığı açıklamada, Rusya'daki ofisini süresiz olarak kapattığını duyurdu.

Spotify'dan Rusya kararı! Süresiz olarak kapattı

Ukrayna'ya yönelik saldırısı nedeniyle birçok dev şirket Rusya'ya yönelik önemli kararlar almaya başladı. Şimdi ise bu şirketlerin arasına popüler çevrim içi müzik platformu Spotify da katıldı.

İŞTE RUSYA'NIN UKRAYNA'YA YÖNELİK SALDIRISI SONRASI SPOTIFY'IN VERDİĞİ KARAR!

Reuters'ın haberine göre; Spotify, Moskova'nın Ukrayna'ya yönelik saldırısına yanıt olarak Rusya'daki ofisini süresiz olarak kapattı.

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Savaşın başlangıcından bu yana binlerce içeriği incelediğini belirten şirket, Rus devletine bağlı medyaya ait içeriklerin keşfedilebilirliğini ise kısıtladığını söyledi.

ONLAR DA YAPTIRIM KARARI ALDI

Daha önce Apple, Google, Meta (Facebook), Twitter ve YouTube gibi mecralar da Rusya'ya karşı yaptırım kararı almıştı.

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Anahtar Kelimeler:
Rusya
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