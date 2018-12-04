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Spotify yine yenilik peşinde!

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 04.12.2018 08:46 | Son Güncelleme

Çevrimiçi müzik platformu Spotify yeni bir özelliğini test ediyor. Bu özellik sayesinde dijital müziklerinizi uygulamanın içerisine aktarabileceksiniz. İşte o özelliğin tüm detayları.

Spotify yine yenilik peşinde!

Apple Music ile sıkı bir rekabet içerisine giren Spotify, bu süreçte yeni özellikler sunarak kullanıcıları cezbetmeye çalışıyor. Geçtiğimiz haftalarda Apple Watch uygulamasını kullanıma sunan çevrimiçi müzik devi, bugünlerde yeni bir özellik üzerinde daha çalışıyor. Peki, bu özellik ne işe yarayacak?

Bildiğiniz gibi çevrimiçi müzik servislerinden önce iTunes sayesinde dijital müzik kütüphanesi olan kişilerin sayısı bir hayli fazlaydı. Dijital müzik arşivlerinin yerini alan bu hizmetler, çok da nadir olsa da bazı müzikleri telif haklarından dolayı bünyesinde yer veremiyor.

Şimdilik Android üzerinde test edilen bu hizmet sayesinde dijital müzik dosyaları uygulamaya aktarılabilecek. Ancak bu aktarmanın hangi formatta olduğu bilinmiyor. Örneğin; FLAC formatındaki bir müzik dosyasını uygulamaya aktardığınızda, müzik MP3 formatında sunulabilir.

Şimdilik bu özelliğin ne zaman kullanıma sunulacağı bilinmiyor. Ancak tahminlere göre bu özellik sadece Android’e de özel olabilir. Bakalım Apple, dosya paylaşımı konusunda nasıl bir karar alacak?

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Spotify Müzik

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