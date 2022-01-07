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Squid Game’den sonra yeni bomba! Güney Kore yapımı “All Of Us Are Dead” filminden fragman yayınlandı

07.01.2022 16:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Squid Game’nin yarattığı Güney Kore rüzgarı Netflix’in yeni gözdesi All Of Us Are Dead (Hepimiz Öldük) dizisiyle devam etmeye hazırlanıyor. Joo Dong-geun'un "Now at Our School" adlı webtoonundan (web çizgi roman) uyarlanan "All of Us Are Dead", 28 Ocak'ta gösterime girecek.

Squid Game’den sonra yeni bomba! Güney Kore yapımı “All Of Us Are Dead” filminden fragman yayınlandı

Netflix’in en çok izlenen yapımları arasında yer almayı başaran Squid Game dizisinin izlenme oranlarından sonra Güney Kore yapımlarına olan ilgi arttı. Netflix’in 28 Ocak 2022 tarihinde gösterime girmesi için hazırlıklarını yaptığı “All Of Us Are Dead” dizisi de bir Güney Kore yapımı olarak karşımıza çıkıyor. Zombi istialasına maruz kalan bir grup liseli genci anlatacak olan yapımın fragmanı yayınlandı. Korku öğeleriyle bezenen fragman şimdiden seyircisini heyecanlandırmayı başardı.

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ALL OF US ARE DEAD HAKKINDA

All Of Us Dead dizisi, bir lisede mahsur kalan bir grup öğrencinin okullarını zombi istialasından kurtarmak isterken başlarına gelen korkunç durumları konu alacak. 12 bölümlük dizinin yönetmenliğini “Intimate Strangers”, “The Fatal Encounter” ve “The Influence” filmlerinin yanı sıra “The King 2 Hearts”, “Beethoven Virus” gibi dizilerin yönetmeni Lee Jae-Kyu üstleniyor. Kim Nam-soo, Chun Sung-il tarafından yazılan dizinin diğer yönetmeni. Dizide Yoon Chan-young, Park Ji-hoo, Cho Yi-hyun, Park Solomon ve Yoo In-soo rol alıyor.

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Güney Kore
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