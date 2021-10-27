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Squid Game’de yer alan telefon numarası, sahibinin şikayeti sonrası değiştirilecek

27.10.2021 06:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Netflix, son günlerin popüler dizisi Squid Game’de yer alan bir telefon numarasını değiştirme kararı aldı.

Squid Game’de yer alan telefon numarası, sahibinin şikayeti sonrası değiştirilecek

Netflix, son günlerin popüler dizisi Squid Game'de yer alan bir telefon numarasını değiştirme kararı aldı.

Kararın nedeni ise numaranın sahibi olan kadının binlerce kere aranması.

Kore'nin güneydoğusunda yaşayan ve adı açıklanmayan iş kadını, binlerce kişinin kendisini aradığını, dizideki gibi oyun oynamak istediklerini söylediğini aktardı.

Kore gazetesi Money Today'e konuşan ve aramalar nedeniyle gündelik hayatına devam edemez hale geldiğini söyleyen kadın "Ben bu numarayı on yıldan uzun süredir kullanıyordum, bu yüzden şaşkınlık içerisindeyim" dedi ve ekledi:

"4 binden fazla numaradan çağrı aldım.

"İlk başta ne olduğunu anlamadım ama sonra bir arkadaşım numaramın dizide yer aldığını söyledi."

Kore basınında yer alan haberlere göre kadın beş milyon wonluk (yaklaşık 37 bin TL) tazminat talebini reddetti.

Dizideki karakterler, oyunu kaybetmeleri durumunda hayatlarını da kaybediyor

Netflix tazminat iddiaları hakkında bir açıklama yapmasa da izleyicilerden bu numarayı aramamalarını talep etti.

Şirketten yapılan açıklamada "Prodüksiyon şirketiyle birlikte bu sorunu nasıl çözebileceğimizi inceliyoruz. Telefon numarasının yer aldığı sahneleri değiştirebiliriz" ifadeleri yer aldı.

17 Eylül'de yayına giren dizi 10 gün içinde 90 ülkede en çok izlenen dizi haline geldi.

BBC'den Waiyee Yip ve William Lee, dizinin konusu daha önce işlenmiş olsa da etkileyici görselleri, insanların kendilerinden bir şeyler bulabildiği karakterleri ve insan doğasına dair rahatsız edici çıkarımları nedeniyle dünya çapında ilgi gördüğünü söylüyor.

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