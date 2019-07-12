Cargill işçilerinin direnişinin başarıyla sonuçlandığını belirten Kubilay, "449 günlük direniş maratonunda yaz kış demeden patronun ve iktidarın baskılarına boyun eğmeden direnen Cargill işçilerini selamlıyor, saygılarımızı sunuyoruz." diye konuştu.

Srebrenitsa soykırımının 24. yılı dolayısıyla değerlendirmelerde bulunan Kubilay, "Sırp ırkçılar tarafından 8 bin 372 insan katletildi. Srebrenitsa bir katliamdır, lanetliyoruz. Soykırımda yaşamını yitirenleri anıyor, acılarını yüreklerimizin derinliklerinde hissediyoruz. Bu soykırım Avrupa tarihinde kara bir leke olarak yerini almıştır." dedi.

Fırat'ın, siyasi hayatı boyunca inandıkları uğruna mücadele ettiğini dile getiren Kubilay, Fırat'a rahmet, ailesine, yakınlarına, sevenlerine ve HDP'lilere de sabır diledi.

Kubilay, parti genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında, AK Parti ve HDP'de milletvekilliği yapan Dengir Mir Mehmet Fırat'ın vefatını partileri açısından önemli bir kayıp olarak niteledi.

HDP Sözcüsü Günay Kubilay, "Srebrenitsa bir katliamdır, lanetliyoruz. Bu soykırım Avrupa tarihinde kara bir leke olarak yerini almıştır." dedi.

- "Göç bakanlığı kurulsun istiyoruz"

Kubilay, BM Mülteciler Yüksek Komiserliğinin yayımladığı verilere göre Türkiye'de 3 milyon 600 bini Suriyeli olmak üzere yaklaşık 3 milyon 900 bin düzensiz göçmen bulunduğunu kaydetti.

Dünyada ve Türkiye'de bu konunun bir insanlık trajedisi haline geldiğini ve bu kişilerin çok kapsamlı sorunları olduğunu ifade eden Kubilay, "Bir göç bakanlığı kurulsun istiyoruz. Bununla ilgili göçmenler ve mülteciler komisyonumuz bir yasa teklifi hazırladı. Uygun olan bir zamanda göç bakanlığı kurulması yasa teklifini Meclise sunacağız. Partilerle müzakere edeceğiz." dedi.

