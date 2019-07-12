HABER

"Srebrenitsa bir katliamdır, lanetliyoruz"

POLİTİKA HABERLERİ  | 12.07.2019 13:52 | Son Güncelleme

HDP Sözcüsü Günay Kubilay: - "Srebrenitsa bir katliamdır, lanetliyoruz. Bu soykırım Avrupa tarihinde kara bir leke olarak yerini almıştır" - "Bir göç bakanlığı kurulsun istiyoruz. Göçmenler ve mülteciler komisyonumuz bir yasa teklifi hazırladı. Uygun olan bir zamanda Meclise sunacağız"

HDP Sözcüsü Günay Kubilay, "Srebrenitsa bir katliamdır, lanetliyoruz. Bu soykırım Avrupa tarihinde kara bir leke olarak yerini almıştır." dedi.

Kubilay, parti genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında, AK Parti ve HDP'de milletvekilliği yapan Dengir Mir Mehmet Fırat'ın vefatını partileri açısından önemli bir kayıp olarak niteledi.

Fırat'ın, siyasi hayatı boyunca inandıkları uğruna mücadele ettiğini dile getiren Kubilay, Fırat'a rahmet, ailesine, yakınlarına, sevenlerine ve HDP'lilere de sabır diledi.

Srebrenitsa soykırımının 24. yılı dolayısıyla değerlendirmelerde bulunan Kubilay, "Sırp ırkçılar tarafından 8 bin 372 insan katletildi. Srebrenitsa bir katliamdır, lanetliyoruz. Soykırımda yaşamını yitirenleri anıyor, acılarını yüreklerimizin derinliklerinde hissediyoruz. Bu soykırım Avrupa tarihinde kara bir leke olarak yerini almıştır." dedi.

Cargill işçilerinin direnişinin başarıyla sonuçlandığını belirten Kubilay, "449 günlük direniş maratonunda yaz kış demeden patronun ve iktidarın baskılarına boyun eğmeden direnen Cargill işçilerini selamlıyor, saygılarımızı sunuyoruz." diye konuştu.

- "Göç bakanlığı kurulsun istiyoruz"

Kubilay, BM Mülteciler Yüksek Komiserliğinin yayımladığı verilere göre Türkiye'de 3 milyon 600 bini Suriyeli olmak üzere yaklaşık 3 milyon 900 bin düzensiz göçmen bulunduğunu kaydetti.

Dünyada ve Türkiye'de bu konunun bir insanlık trajedisi haline geldiğini ve bu kişilerin çok kapsamlı sorunları olduğunu ifade eden Kubilay, "Bir göç bakanlığı kurulsun istiyoruz. Bununla ilgili göçmenler ve mülteciler komisyonumuz bir yasa teklifi hazırladı. Uygun olan bir zamanda göç bakanlığı kurulması yasa teklifini Meclise sunacağız. Partilerle müzakere edeceğiz." dedi.

Hepsi aynı şekilde ölüyor! Devlet o hastalığı duyar duymaz seferber olduHepsi aynı şekilde ölüyor! Devlet o hastalığı duyar duymaz seferber oldu
İmamoğlu, Anıtkabir'i ziyaret etti (2)İmamoğlu, Anıtkabir'i ziyaret etti (2)
Yeniden Refah Partisi Samsun İl Başkanı Zor’dan, Babacan’ın kuracağı partiye ve İYİ Parti’ye "konjonktürel" göndermesiYeniden Refah Partisi Samsun İl Başkanı Zor’dan, Babacan’ın kuracağı partiye ve İYİ Parti’ye "konjonktürel" göndermesi
Anahtar Kelimeler:
HDP Sözcüsü Günay Kubilay

En Çok Okunan Haberler

Sadece Merkel değil tüm Almanya titreme krizinde!

Sadece Merkel değil tüm Almanya titreme krizinde!

12 kişi öldü! Çok kritik uyarı geldi! Bu belirtiler varsa hemen hastaneye gidin

12 kişi öldü! Çok kritik uyarı geldi! Bu belirtiler varsa hemen hastaneye gidin

İmamoğlu talep etmişti! İBB Meclisi'nden karar çıktı

İmamoğlu talep etmişti! İBB Meclisi'nden karar çıktı

Volkswagen ve Ford'dan ittifaka yeşil ışık

Volkswagen ve Ford'dan ittifaka yeşil ışık

Dengir Mir Mehmet Fırat hayatını kaybetti!

Dengir Mir Mehmet Fırat hayatını kaybetti!

Bakanlık duyurdu! S-400'lerin teslimatı başladı

Bakanlık duyurdu! S-400'lerin teslimatı başladı

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

İmamoğlu'ndan flaş açıklama: Evet peşkeş çekiyorum

İmamoğlu'ndan flaş açıklama: Evet peşkeş çekiyorum

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

İmamoğlu şaştı kaldı! Önüne deterjan döktüler

İmamoğlu şaştı kaldı! Önüne deterjan döktüler

Ali Babacan'ın danışmanı yeni parti için tarih verdi

Ali Babacan'ın danışmanı yeni parti için tarih verdi

Diğer Haberler
Ekrem İmamoğlu, yeniden Anıtkabir'de! İşte Özel Defter'e yazdıkları

Ekrem İmamoğlu, yeniden Anıtkabir'de! İşte deftere yazdıkları

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten önemli açıklamalar

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten önemli açıklamalar

'15 Temmuz' görselleri sosyal medya hesaplarında

'15 Temmuz' görselleri sosyal medya hesaplarında

"15 Temmuz tiyatro değil, bal gibi kanlı bir darbe girişimiydi"

CHP'li Özel'den 15 Temmuz açıklaması

Anketçi Mehmet Ali Kulat'tan Ahmet Davutoğlu ve Ali Babacan iddialarına açıklama

Davutoğlu ve Babacan'la ilgili 'anket' açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Iraklı üst düzey heyeti kabul etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Iraklı üst düzey heyeti kabul etti

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.