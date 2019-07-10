Srebrenitsa Soykırımı kurbanları İstanbul'da anılacak

İSTANBUL (AA) - Srebrenitsa Soykırımı kurbanları için yarın Taksim'de anma programı düzenlenecek.

Bosna-Hersek Dostları Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Saffet Erdem, yaptığı açıklamada, soykırımın 24. yılında adalet arayışını bir kez daha haykırmak için yarın Taksim Meydanı'nda buluşacaklarını bildirdi.

Erdem, Bosna Sancak Kültür ve Yardımlaşma Derneği, Bosna Sancak Akademik Kültür ve Tarih Vakfı, Bosna Hersek Dostları Vakfı, Genç Boşnaklar Derneği İstanbul ve İstanbul Kültürlerarası Sanat Diyalogları Derneğince hazırlanan anma programına, tüm vatandaşların davetli olduğunu ifade etti.

Srebrenitsa soykırımı gerçekleşeli 24 yıl olduğunu belirten Erdem, şunları kaydetti:

"Resmi rakamlara göre 8 bin 372 sivil Boşnak erkeği katledildi, parçalandı, cesetIerinin parçaları dört bir yana itinayla savruldu, yıllardır aranıyor kemik parçaları, farklı şehirlerde bulunuyor, bir araya getiriliyor ve kimlik tespitleri yapılıyor. Bugüne kadar, bir mezar taşı olabilen kurbanlarımızın sayısı sadece 6 bin 610 ve hala bin 762 kardeşimiz toprağın aItında bulunmayı, annesinin, eşinin, kız kardeşinin başında dua edebileceği bir mezar taşına kavuşabilmeyi bekliyor. Srebrenitsa Soykırımı ve Bosna Hersek'in farklı yerlerinde işlenen soykırım suçları, faşist Sırplara ve Hırvatlara mal edilebilecek kadar 'iç mesele' değildir. En az katiller kadar suçlu olan; yumulan gözler ve el atından verilen desteklerdir. Yarınlara utanç abidesi bırakan, binlerce Boşnak'ın canına kıyan ve suçluları yargılamaktan aciz olanlardır. Srebrenitsa unutulmayacak, unutturmayacağız. Aliya İzetbegoviç'in dediği gibi 'unutulan soykırım tekrarlanır' ve biz de bunun için her nerede isek adalet arayışımızı haykıracağız. Annelerin gözlerinde kuruyan gözyaşı için evladının bir mezarına dahi kavuşamadan verdikleri son nefesleri için Bosna Hersek'in her ferdinin yarınlara çok daha inanarak yürüyebilmesi için mücadelemizi vereceğiz. "

