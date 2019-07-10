HABER

Srebrenitsa Soykırımı kurbanları İstanbul'da anılacak

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.07.2019 12:34 | Son Güncelleme

Bosna-Hersek Dostları Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Saffet Erdem: - "Srebrenitsa unutulmayacak, unutturmayacağız"

İSTANBUL (AA) - Srebrenitsa Soykırımı kurbanları için yarın Taksim'de anma programı düzenlenecek.

Bosna-Hersek Dostları Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Saffet Erdem, yaptığı açıklamada, soykırımın 24. yılında adalet arayışını bir kez daha haykırmak için yarın Taksim Meydanı'nda buluşacaklarını bildirdi.

Erdem, Bosna Sancak Kültür ve Yardımlaşma Derneği, Bosna Sancak Akademik Kültür ve Tarih Vakfı, Bosna Hersek Dostları Vakfı, Genç Boşnaklar Derneği İstanbul ve İstanbul Kültürlerarası Sanat Diyalogları Derneğince hazırlanan anma programına, tüm vatandaşların davetli olduğunu ifade etti.

Srebrenitsa soykırımı gerçekleşeli 24 yıl olduğunu belirten Erdem, şunları kaydetti:

"Resmi rakamlara göre 8 bin 372 sivil Boşnak erkeği katledildi, parçalandı, cesetIerinin parçaları dört bir yana itinayla savruldu, yıllardır aranıyor kemik parçaları, farklı şehirlerde bulunuyor, bir araya getiriliyor ve kimlik tespitleri yapılıyor. Bugüne kadar, bir mezar taşı olabilen kurbanlarımızın sayısı sadece 6 bin 610 ve hala bin 762 kardeşimiz toprağın aItında bulunmayı, annesinin, eşinin, kız kardeşinin başında dua edebileceği bir mezar taşına kavuşabilmeyi bekliyor. Srebrenitsa Soykırımı ve Bosna Hersek'in farklı yerlerinde işlenen soykırım suçları, faşist Sırplara ve Hırvatlara mal edilebilecek kadar 'iç mesele' değildir. En az katiller kadar suçlu olan; yumulan gözler ve el atından verilen desteklerdir. Yarınlara utanç abidesi bırakan, binlerce Boşnak'ın canına kıyan ve suçluları yargılamaktan aciz olanlardır. Srebrenitsa unutulmayacak, unutturmayacağız. Aliya İzetbegoviç'in dediği gibi 'unutulan soykırım tekrarlanır' ve biz de bunun için her nerede isek adalet arayışımızı haykıracağız. Annelerin gözlerinde kuruyan gözyaşı için evladının bir mezarına dahi kavuşamadan verdikleri son nefesleri için Bosna Hersek'in her ferdinin yarınlara çok daha inanarak yürüyebilmesi için mücadelemizi vereceğiz. "

PARTNERİşte şişe kapağı açma akımına kapılan ünlüler!İşte şişe kapağı açma akımına kapılan ünlüler!
Doğa harikası üzerine yapılan asansör kaldırıldıDoğa harikası üzerine yapılan asansör kaldırıldı
Eric Clapton, Akdeniz turunu köpeğinin ölümüyle yarıda kestiEric Clapton, Akdeniz turunu köpeğinin ölümüyle yarıda kesti
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Bosna Hersek Dostları Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Saffet Erdem katliam sırp soykırım Taksim

En Çok Okunan Haberler

Dışişleri Bakanlığı'ndan Doğu Akdeniz açıklaması

Dışişleri Bakanlığı'ndan Doğu Akdeniz açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ağır bedeller ödendi

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ağır bedeller ödendi

2 yıl sonra karar çıktı! Şok gelişmeler

2 yıl sonra karar çıktı! Şok gelişmeler

Güldür Güldür'den üzen haber!

Güldür Güldür'den üzen haber!

Cumhurbaşkanı Erdoğan Ali Babacan hakkında ilk kez konuştu!

Cumhurbaşkanı Erdoğan Ali Babacan hakkında ilk kez konuştu!

Peş peşe operasyonlar! Çok sayıda gözaltı...

Peş peşe operasyonlar! Çok sayıda gözaltı...

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Ölber Vadisi'ndeki saklı güzellik!

Ölber Vadisi'ndeki saklı güzellik!

Sadece 3 gün geçerli efsane fırsatlar ile Trendyol Alışveriş Festivali başladı!

Sadece 3 gün geçerli efsane fırsatlar ile Trendyol Alışveriş Festivali başladı!

Pendik'te hamile kadının bulunduğu araca saldıran 2 şüpheli tutuklandı

Pendik'te hamile kadının bulunduğu araca saldıran 2 şüpheli tutuklandı

Bilal Erdoğan'dan Okçular Vakfı ile ilgili iddialara yanıt

Bilal Erdoğan'dan Okçular Vakfı ile ilgili iddialara yanıt

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Metrobüste taciz iddiasına gözaltı

Metrobüste taciz iddiasına gözaltı

15 Temmuz gecesine ait yeni görüntüler ortaya çıktı

İşte 15 Temmuz'a ait daha önce hiç görmediğiniz görüntüler!

15 Temmuz hain darbe girişiminin yeni görüntüleri ortaya çıktı

15 Temmuz hain darbe girişiminin yeni görüntüleri ortaya çıktı

Son dakika haberi... Zırhlı birlikler davasında karar!

Son dakika haberi... Zırhlı birlikler davasında karar!

Beylikdüzü'nde TIR bariyerlere çarptı, yol trafiğe kapandı

Beylikdüzü'nde TIR bariyerlere çarptı, yol trafiğe kapandı

Çanakkale Boğazı'ndan geçen Yunan savaş gemisinde ilginç detay

Yunan savaş gemisinde ilginç detay

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.