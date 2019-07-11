Srebrenitsa soykırımının 24. yılı

İSTANBUL (AA) - AK Parti İstanbul İl Kadın Kolları Başkanlığı, Srebrenitsa soykırımının gerçek suçlularının hukuk karşısında hesap vermesi ve adaletin yerini bulması çağrısı yaptı.

AK Parti İstanbul İl Kadın Kolları Başkanlığı'ndan soykırımın 24. yılı nedeniyle yapılan açıklamada, soğuk savaş döneminin sona ermesi, Yugoslavya'nın dağılması ve Bosna'nın bağımsızlığını ilan ettiği referandumun birbirini takip eden gelişmeler olduğu, Sırplar'ın Bosna'nın bağımsızlık kararını tanımadığını ve bu sebeple 1992 yılında Bosna Savaşı'nı başlattıkları belirtildi.

Açıklamada, ellerindeki silah gücü ve Birleşmiş Milletler'in silah ambargosu desteğiyle ilerleyen dönemlerde Sırplar'ın savaşı etnik temizliğe dönüştürdüğü anlatıldı.

1995 yılının Temmuz ayında Bosna topraklarının insanlığın utanç vesikası olan Srebrenitsa soykırımına şahit olduğuna dikkat çekilen açıklamada, "Srebrenitsa'da Boşnaklar sistematik işkenceye, tecavüze maruz kalmıştır. 11 yaşından büyük bütün erkekler öldürülmüştür. İşkence ve tecavüz kampına dönen bölgede 5 gün içinde resmi kayıtlara göre 8 bin 372 kişi can vermiştir. Bosna'da 3,5 yıl devam eden savaşta 312 bin kişi hayatını kaybetmiş, 2 milyon kişi evini terk etmek zorunda kalmış, 27 bin 734 kişi resmi kayıtlara kayıp olarak geçmiştir." ifadeleri yer aldı.