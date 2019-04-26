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Sri Lanka'da silah sesleri

DÜNYA HABERLERİ  | 26.04.2019 17:30 | Son Güncelleme

Sri Lanka'nın doğusunda polis tarafından yürütülen arama faaliyetleri sırasında polis ekipleri ve bir grup arasında silahlı çatışma yaşandı.

Sri Lanka'da silah sesleri

Yerel medya, Sri Lanka’nın doğusunda yer alan Sainthamaruthu bölgesindeki Kalmunai şehrinde polisin bir binaya yaptığı arama operasyonu sırasında polis ile silahlı bir grup arasında çatışma çıktığını duyurdu. Baskın yapılan binanın ‘çelik yelek üretimi’ yapılan bir işletme olduğu belirtildi.

Yerel medya, polisin ‘intihar yelekleri‘nin bu işletmede üretildiğinden şüphelendiklerini duyurdu.

Çatışmanın Sri Lanka’ya yapılan terör saldırılarıyla ile bir ilgisi olup olmadığı belirtilmedi.

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Anahtar Kelimeler:
Sri Lanka silah polis

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