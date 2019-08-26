Sri Lanka Ordu Komutanından hakkındaki eleştirilere yanıt

COLOMBO (AA) - Sri Lanka'da 2009'daki iç savaş sırasında insan haklarını ihlal etmekle suçlanan Tümgeneral Shavendra Silva, rütbesinin korgeneralliğe yükseltilmesi ve Sri Lanka Ordu Komutanı olarak atanması sonrası kendisine yönelik eleştirilerin gerçeği yansıtmadığını söyledi.

Silva, terfiden sonra yaptığı ilk basın açıklamasında, hakkında çıkan "iç savaş sırasında insan haklarını ihlal ettiğine" yönelik eleştirilere ilişkin, "Elbette ben bu iddiaları tamamen reddediyorum." şeklinde konuştu.

Devlet Başkanı Sirisena'nın ofisi, Genelkurmay Başkanı Tümgeneral Silva'nın rütbesinin korgeneralliğe yükseltildiğini ve Sri Lanka Ordu Komutanı olarak atandığını duyurmuştu.

Silva, ülkede 2009'da iç savaşın son döneminde, Tamil Kaplanları'nın son kalesini kuşatan 58. tümeni komuta ediyordu. Uluslararası insan hakları örgütleri, bu tümeni insan hakları yasalarını ihlal etmekle suçluyordu.

- BM, ABD ve Avrupa Birliği eleştirmişti

Birleşmiş Milletler (BM) ve ABD, Silva'nın ordu komutanlığına getirilmesinin savaş sonrası adalet arayışlarına ve uzlaşma süreçlerine zarar verdiğini, söz konusu atamanın "endişe verici" olduğunu bildirmişti.