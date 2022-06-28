Sri Lanka'da özel araçlara 2 hafta süreyle benzin ve mazot satışı yasaklandı

Tarihinin en ağır ekonomik krizlerinden birini yaşayan Sri Lanka'da özel araçlara 2 hafta süreyle benzin ve mazot satışı yapılmayacak.

Ülke stoklarında kalan yakıt, sadece otobüs ve trenlerle gıda sevkiyatı ve sağlık hizmetinde kullanılan araçlara verilecek.

Hükümet, yakıt sıkıntısıyla baş edebilmek için yabancı şirketlerin Sri Lanka'da petrol ithalatı ve satışı yapmasına izin verecek. Ülkede daha önce sadece devlete ait Ceylon petrol şirketiyle Hindistan'ın petrol devlerinden IOC ithalat ve satış yapabiliyordu.

Yaklaşık 22 milyon nüfuslu ülkede şehir merkezlerindeki okullar kapatılırken, özel sektör ve kamu çalışanlarından evden çalışmaları istendi.

Gıda ve yakıt ithal edecek para bulamayan hükümet Uluslararası Para Fonu (IMF) ile 3 milyar dolarlık bir kredi anlaşması için görüşmeler yapıyor.

Sri Lanka ayrıca Rusya ve Katar gibi ülkelerden ucuz petrol almaya çalışıyor.

Sri Lanka Hükümet Sözcüsü Bandula Gunewardena, ülke tarihinde hiç bu kadar ağır bir kriz yaşanmadığını söyledi.

Memurlara tarım yapmaları için haftada bir gün izin

Sri Lanka ekonomisi koronavirüs pandemisinden ağır bir darbe aldı. Artan enerji fiyatları ve hükümetin popülist vergi kesintileri ekonomik çıkmazı derinleştirdi.

Temel tüketim maddeleri ithalatı için dövizi olmayan ülkede baş gösteren gıda, yakıt ve ilaç sıkıntısı hayat pahalılığını artırdı.

Hükümet yetkilileri hafta sonunda ülkenin stoklarında sadece dokuz bin ton mazot, altı bin ton da benzin kaldığını ve bunların temel hizmetlerde kullanılacağını açıkladı.

Bu yakıtın en fazla bir hafta yetmesi bekleniyor.

Sri Lanka Enerji Bakanı Kanchana Wijesekera "Yeni stoklar için elimizden geleni yapıyoruz. Ama başarıp başaramayacağımızı bilmiyoruz" dedi.

Küresel danışmanlık şirketi Oxford Economics'ten Alex Holmes, BBC'ye yaptığı açıklamada, yakıt sınırlamasının krizin daha da derinleştiğine işaret ettiğini belirterek "İnsanlar bir süredir benzin istasyonlarının önünde uzun kuyruklar oluşturuyordu. Özel araçlara benzinin satışının durdurulması sıkıntıları daha da ağırlaştıracak" dedi.

Sri Lanka, Mayıs'ta tarihinde ilk kez temerrüde düşmüştü.

Geçen hafta bir IMF heyeti Sri Lanka'ya gitmişti. Hükümet, Hindistan ve Çin'den de temel tüketim maddeleri için yardım almaya çalışıyor.

Sri Lanka Başbakanı Ranil Wickremesinghe bu ayın başlarında gıda, yakıt ve gübre tedariki için önümüzdeki altı ayda en az beş milyar dolara ihtiyaçları olduğunu açıklamıştı.

Hükümet, çiftçilerden pirinç üretimini artırmalarını isterken memurlara tarımla uğraşmaları için haftada bir gün izin verilmişti.

