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Sri Lanka'daki terör saldırıları

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.04.2019 20:26 | Son Güncelleme

Sri Lanka Devlet Başkanı Maithripala Sirisena, saldırganların elebaşının Shangri-La otelindeki patlamada öldüğünü doğruladı - Başbakan Ranil Wickremesinghe, terör saldırılarından önce ülkede potansiyel tehdit konusunda kendisiyle kritik bir bilgi paylaşılmadığını söyledi

Sri Lanka'da Paskalya gününde düzenlenen terör saldırılarının elebaşının Shangri-La otelindeki patlamada öldüğü doğrulandı.

BBC'nin haberine göre, Sri Lanka Devlet Başkanı Maithripala Sirisena, saldırganların elebaşı olduğu iddia edilen Zehran Haşim'in, başkent Kolombo'da Shangri-La oteline düzenlenen saldırıya liderlik ettiğini ve bu saldırıda öldüğünü, Haşim'e "İlham" adlı ikinci bir intihar saldırganının eşlik ettiğini açıkladı.

Sirisena, Sri Lanka istihbarat birimlerinin, ülkede terör örgütü DEAŞ ile bağlantılı 130 kadar şüpheli bulunduğa inandığını, polisin hala kaçak 70 kişiyi aramayı sürdürdüğünü söyledi.

Bu arada polisin, Sainthamaruthu kentinde düzenlediği bir operasyon sırasında şüphelilerle çatışmaya girdiği belirtildi.

Başbakan Ranil Wickremesinghe de BBC'ye yaptığı açıklamada, terör saldırılarından önce ülkede potansiyel tehdit konusunda kendisiyle kritik bir bilgi paylaşımında bulunulmadığını belirtti. Wickremesinghe, "Herhangi bir ipucuna sahip olup da eyleme geçmemiş olsaydık derhal istifamı sunardım." ifadesini kullandı.

Devlet Başkanı Sirisena daha önce terör saldırılarıyla ilgili istihbaratların kendisiyle paylaşılmadığını, bundan sorumlu kişilere karşı sert karşılık verileceğini açıklamıştı.

Hint istihbaratının Sri Lankalı yetkilileri ülkedeki ilk terör saldırısından iki saat önce uyardığı iddia edilmişti.

Sri Lanka Emniyet Müdür Yardımcısı Priyalal Disanayaka imzasıyla yayımlanan ve ülkenin dört güvenlik birimine gönderilen 11 Nisan tarihli istihbarat raporunda, yetkililerin saldırılardan sorumlu tuttuğu yerel terör örgütü "Ulusal Tevhid Cemaati"nin Paskalya törenleri sırasında kiliselere yönelik saldırı planladığına dair bilgilerin yer aldığı ortaya çıkmıştı.

Sri Lanka'da pazar günü Hristiyanlar için kutsal Paskalya ayini sırasında Kochchikade'deki St. Anthony's, Katana'daki St. Sebastian ve Batticaloa'daki Meryem Ana kiliseleri ile başkent Kolombo'daki beş yıldızlı Shangri-La, Cinnamon Grand ve Kingsbury otellerine bombalı saldırılar gerçekleştirilmişti.

Bu saldırıların ardından başkent Kolombo'nun banliyöleri Dehiwala'daki konukevi yakınında ve Dematogoda'da üst geçit yakınında patlamalar olmuştu.

Sri Lanka makamları, saldırılarda 253 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı.

Hükümet, Paskalya gününde yaşanan saldırılardan Ulusal Tevhid Cemaati adlı yerel terör örgütünü sorumlu tutmuştu. Sağlık Bakanı ve Hükümet Sözcüsü Rajitha Senaratne, örgütün saldırıları uluslararası bir terör şebekesinin desteğiyle gerçekleştirdiğinden şüphelenildiğini ifade etmişti.

Bombalı saldırıları terör örgütü DEAŞ üstlenmişti.

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Sri Lanka terör saldırıları

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