Sri Lanka'daki terör saldırıları

Sri Lanka'da Paskalya gününde düzenlenen terör saldırılarının elebaşının Shangri-La otelindeki patlamada öldüğü doğrulandı.

BBC'nin haberine göre, Sri Lanka Devlet Başkanı Maithripala Sirisena, saldırganların elebaşı olduğu iddia edilen Zehran Haşim'in, başkent Kolombo'da Shangri-La oteline düzenlenen saldırıya liderlik ettiğini ve bu saldırıda öldüğünü, Haşim'e "İlham" adlı ikinci bir intihar saldırganının eşlik ettiğini açıkladı.

Sirisena, Sri Lanka istihbarat birimlerinin, ülkede terör örgütü DEAŞ ile bağlantılı 130 kadar şüpheli bulunduğa inandığını, polisin hala kaçak 70 kişiyi aramayı sürdürdüğünü söyledi.

Bu arada polisin, Sainthamaruthu kentinde düzenlediği bir operasyon sırasında şüphelilerle çatışmaya girdiği belirtildi.

Başbakan Ranil Wickremesinghe de BBC'ye yaptığı açıklamada, terör saldırılarından önce ülkede potansiyel tehdit konusunda kendisiyle kritik bir bilgi paylaşımında bulunulmadığını belirtti. Wickremesinghe, "Herhangi bir ipucuna sahip olup da eyleme geçmemiş olsaydık derhal istifamı sunardım." ifadesini kullandı.