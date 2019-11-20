Sri Lanka'nın Ankara Büyükelçisi Hassen'den AA'ya ziyaret

Sri Lanka'nın Ankara Büyükelçisi Muhammed Rizvi Hassen, Anadolu Ajansına (AA) nezaket ziyaretinde bulundu.

Büyükelçi Hassen ve beraberindeki heyet, AA Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Şenol Kazancı ile AA Genel Müdür Yardımcısı ve Genel Yayın Yönetmeni Metin Mutanoğlu'nu ziyaret etti.

Ziyaretten duyduğu mutluluğu dile getiren Hassen, geçen ay Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a güven mektubu sunmasına ilişkin görüntülerin Sri Lanka medyasında geniş yer aldığını, bunun için de Anadolu Ajansı'na müteşekkir olduğunu söyledi.

Türkiye ve Sri Lanka arasındaki ilişkilerin ele alındığı görüşmede Hassen, ülkesindeki gelişmeler hakkında bilgi verdi.



