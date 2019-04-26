HATAY (AA) - Hatay'da düzenlenen ''St. Pierre ve Habib-i Neccar Uluslararası Öykü Yarışması"nda dereceye girenler ödüllerini aldı.

Altınözü Kaymakamlığınca düzenlenen yarışmanın ödül töreni, Belediye konferans salonunda Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı.

Törende konuşan AK Parti Hatay Milletvekili Hüseyin Yayman, Hatay'ın birlikte yaşamanın model kenti olduğunu söyledi.

"Türkiye'ye dünyaya özellikle Orta Doğu'ya Hatay modelini anlatmamız lazım." diyen Yayman, ''Cennete koşan adam Habib-i Neccar Hazretlerinin çocukları olarak gerçekten hepimizin tevekkül etmeye, muhasebe etmeye, durmaya ve düşünmeye ve biz kimiz, nereden geldik, nereye gidiyoruz sorularına cevap bulmaya en çok ihtiyacımız olduğu zamanlardayız.'' şeklinde konuştu.

Hatay Müftüsü Hamdi Kavillioğlu da St. Pierre ve Habib-i Neccar'ın hayatından kesitler sundu.

Altınözü Kaymakamı Bülent Uygur ise ''Yüce kitabımız Kur'an-ı Kerim'in kalbi Yasin suresinde bahsedilen, sahibi Yasin olarak adlandırılan Hz. Peygamberimiz tarafından yaklaşık 5 yüzyıl sonra övülen Habib-i Neccar hazretleri adına bir eser ortaya koymanın ve tarihe not düşmenin heyecanını yaşamaktayız.'' ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin yanı sıra 7 ülkeden katılımcıların öykü gönderdiği yarışmada birinciliği Mukadder Bilgili, ikinciliği Aynil Yavuz, üçüncülüğü Nuri Öncüler kazandı.

Dereceye girenlere ödül ve plaketleri verildi.

Tören fotoğraf sergisi ve Zeytin Dalı Korosu'nun konseriyle sona erdi.

