HABER

Stalin katliamlarının 80. yılı

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.11.2018 23:51 | Son Güncelleme

Kırgızistan Milli Bilim Akademisinde Sovyetler Birliği'nde Josef Stalin döneminde idam edilen Kırgızlar anıldı

BİŞKEK (AA) - Kırgızistan Milli Bilim Akademisinde, "7-8 Kasım Tarihi ve Ecdadı Anma Günleri" dolayısıyla Sovyetler Birliği'nde Josef Stalin döneminde idam edilen Kırgızlar anıldı.

Milli Bilim Akademisinin ev sahipliğinde düzenlenen "Siyasi Baskılar ve Sonuçlar" konulu konferans, kurbanlar için bir dakikalık saygı duruşuyla başladı.

Konferansta, 1930'lu yıllarda idam edilen devlet adamları, bürokratlar ve toplum önderlerinin fotoğrafları, idam kararını gösteren belgeler ve konuya ilişkin kitaplar sergilenirken, 1920-1930 yıllarında yanlış suçlamalarla on binlerce kişinin suçsuz yere idam edildiği sunumlarla anlatıldı.

- "20 bin Kırgız idam edildi"

Milli Bilim Akademisi Tarih ve Kültür Mirası Enstitüsü akademisyenlerinden Prof. Dr. Akılbek Cumanaliyev, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "1920-1930 yıllarında rejim karşıtlığı gibi suçlarla 20 bin Kırgız idam edildi." dedi.

Rus Çarlığı'nın Sovyetler Birliği'ne geçiş döneminde çok sayıda kişi hakkında sadece şikayetler üzerine idam kararları alındığını belirten Cumanaliyev, "Bu konuyu araştırırken dönemin gazetelerine de baktım. Gazetelerde bile şikayetler üzerine idam kararlarının alındığı yazıyordu. Ayrıca asılsız suçlamalarla çok sayıda insan katledildi." diye konuştu.

Ülkede geçen yıl, Kırgız halkının tarihinde yaşanan trajik günlerin, Rus Çarlığı'na karşı 1916'da başlatılan isyanda hayatını kaybedenlerin ve Rus Çarlığı döneminde katledilen Kırgız aydınların unutulmaması amacıyla 7-8 Kasım'da anılması kararı alınmıştı.

PARTNERSürpriz yaptıSürpriz yaptı
Başkentte İtalya Silahlı Kuvvetleri Günü resepsiyonuBaşkentte İtalya Silahlı Kuvvetleri Günü resepsiyonu
Meteoroloji'den 12 il için sağanak yağış uyarısıMeteoroloji'den 12 il için sağanak yağış uyarısı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
7-8 Kasım Tarihi ve Ecdadı Anma Bişkek Siyasi baskılar ve sonuçlar Sovyetler Birliği

En Çok Okunan Haberler

Bircan Bali'den büyük iddia! Meğer Murat Cemcir Ahmet Kural'ı...

Bircan Bali'den büyük iddia! Meğer Murat Cemcir Ahmet Kural'ı...

Ahmet Kural'ın Sıla olayındaki savcılık ifadesi ortaya çıktı! Kavganın nedenini açıkladı

Ahmet Kural'ın Sıla olayındaki savcılık ifadesi ortaya çıktı! Kavganın nedenini açıkladı

Kulisler bu iddiayı konuşuyor: Ankara için Özhaseki, İzmir için Soylu

Kulisler bu iddiayı konuşuyor: Ankara için Özhaseki, İzmir için Soylu

Flaş gelişme! ABD'den 3 PKK'lı teröristin başına 12 milyon dolar ödül

Flaş gelişme! ABD'den 3 PKK'lı teröristin başına 12 milyon dolar ödül

ABD'nin terörist başlarına ödül koymasına Cumhurbaşkanlığı'ndan ilk yorum

ABD'nin terörist başlarına ödül koymasına Cumhurbaşkanlığı'ndan ilk yorum

TBMM'de, down sendromu ve otizm için komisyon kuruldu

TBMM'de, down sendromu ve otizm için komisyon kuruldu

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Mersin'de göçmenleri taşıyan tekne battı! Ekipler alarma geçti

Mersin'de göçmenleri taşıyan tekne battı! Ekipler alarma geçti

İYİ Partili Özdağ'dan çok konuşulacak iddia: 900 Suriyeli öğretmenin ataması yapıldı

İYİ Partili Özdağ'dan çok konuşulacak iddia: 900 Suriyeli öğretmenin ataması yapıldı

Meteoroloji'den 12 il için sağanak yağış uyarısı

Meteoroloji'den 12 il için sağanak yağış uyarısı

ABD'nin terörist başlarına ödül koymasına Cumhurbaşkanlığı'ndan ilk yorum

ABD'nin terörist başlarına ödül koymasına Cumhurbaşkanlığı'ndan ilk yorum

TBMM'de, down sendromu ve otizm için komisyon kuruldu

TBMM'de, down sendromu ve otizm için komisyon kuruldu

Van'da göçmenleri taşıyan minibüs şarampole yuvarlandı

Van'da göçmenleri taşıyan minibüs şarampole yuvarlandı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.