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Stalk nedir? Stalklamak ne demek?

21.12.2020 17:14 | Son Güncelleme:
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Stalk nedir? Stalklamak ne demek?

İnsan, doğası gereği merak duygusunu yaşayan bir canlıdır. Sosyal medyada adı sıkça geçen “stalk” terimi de tam olarak bununla ilgili. Peki, stalklamak ne demek?

Hızına yetişilemeyen teknolojik gelişmelerin olduğu bir çağdayız. Teknoloji çağının bazen olumlu bazen olumsuz getirileri olabilir. Son yıllarda hemen hemen herkesin kullandığı ve vazgeçemediği sosyal medya da bu çağın getirilerinden biri. Peki, sosyal medyada sıkça kullanılan bir terim olan stalklamak ne demek?

Sosyal Medyada Stalk Nedir?

Özellikle evde kalınan zamanlarda sıkça Instagram, Twitter, Whatsapp, Facebook gibi sosyal medya uygulamalarında bolca vakit geçirilmektedir. Tanışılan veya tanışılmayan birçok insanla etkileşim halinde olunan sosyal medya uygulamaları oldukça yaygınlaşmıştır. Öyle ki dünya üzerinde

  • 1 milyar Instagram,
  • 2.5 milyar Facebook,
  • 340 milyon Twitter

kullanıcısı mevcut. Sosyal medyada takipleşilen kişilerin yaşamlarına, fikirlerine dair birçok şey de bu uygulamalar yoluyla öğrenilebilir hale gelmiştir. Sosyal medyaya sıkça karşılaşılan kavramlar da “stalk” ve “stalklamak” olmuş durumda. Peki, stalk nedir? Stalk kelimesi İngilizce bir kelimedir. İngilizce kaynaklarda stalk kavramı anlamları:

  • Gizlice takip etmek
  • Sinsice takip etmek
  • Sessizce yaklaşmak olarak geçer.

Birden fazla anlamı olan stalk kavramı genel olarak gizlice merak ettiğiniz kişinin hesabında gezmek anlamına gelir. Stalk yapan kişiye stalker denir.

Stalklamak Nedir ve Nasıl Olur?

Kelime anlamına da bakıldığında stalklamak kelimesi “fark ettirmeden bir kişi hakkında bilgi sahibi olmaya çalışmak” diye yorumlanabilir. Stalklamak sosyal medya üzerinden kişilerle etkileşimde olunan uygulamalarda yapılır. Peki, profil stalklamak ne demek? Uygulamaya göre stalklamak değişir. Örneğin Instagram’da kendinize ait olmayan bir hesapla merak ettiğiniz kişinin profilini takip ederseniz stalklamış olursunuz. Böylece sahte hesap yoluyla belki Instagram hikayelerini, postlarını kendi hesabınızla takip edip bakamadığınız kişilerin bilgilerini görebilirsiniz. Stalk kavramı o kadar konuşulmuştur ki, bunun üzerine de birçok uygulama geliştirilmiştir. Örneğin kişinin Instagram hesabı gizli olsa da profil fotoğrafını görüntüleyebilen uygulama, stalklayan kişiyi bulma yani kimlerin profilinize girdiğini gösteren uygulamalar geliştirilmiştir. Başta da söylediğimiz gibi stalklamak uygulamalara göre değişiklik göstermektedir. Instagram bunun en yaygın örneği olsa da WhatsApp uygulamasında da kişinin ne zaman uygulamaya giriş yaptığını, ne zaman çevrimiçi olduğunu izleyerek kişi stalklamış yani gizlice takip etmiş olunur. Aynı şekilde diğer sosyal medya gibi uygulamalarda da stalklamak istenen kişinin paylaşımlarını görmek hatta onunla sohbet etmek için sahte hesap kullanılabilir.

Stalk Yapmanın Olumlu ve Olumsuz Yönleri

Sosyal medya uygulamaları o kadar çok kullanılmaya başlandı ki, mevcut uygulamalara ek olarak birçok uygulama geliştirildi. Bu uygulamalar içinde farklı farklı birçok seçenek mevcut. Sosyal medya günümüzde oldukça faydalı işlere yol açarken bir yandan da tehlikeli olabilmektedir. Sosyal medyanın kayıp, afet gibi olağanüstü durumlarda ihtiyaçların çabuk yayılması için bilgi dağıtımında oldukça önemli bir işlevi olabilir. Ancak bazen kişilerin günlük yaşamda iyi niyetle kendisi hakkında yeri ve konumu gibi bilgiler paylaşması kötü niyetli kullanılabilmektedir. Stalklamak nedir sorusuna yanıt verdiğimize göre şimdi de sosyal medyada stalkın nelere yol açabileceği veya neye yardımcı olabileceğine yanıt verebiliriz. Bir kişiyi sahte hesap yoluyla stalklarken güvenli bir şekilde kendinizi belli etmiyor olursunuz ancak kendi profilinizle stalklarken eski gönderilerden birini yanlışlıkla beğendiğinizde o kişiyi stalkladığınızı belli etmiş olursunuz. Bunun yanında bazı stalk uygulamaları gizli profili görüntülemeyi vadediyor olsa da indirildiği taktirde hesabınızı ele geçirme, virüs bulaştırma gibi sorunlara yol açabilmektedir. O nedenle stalk uygulamaları konusunda dikkatli olmak gerekebilir.

Stalk Yaparken Dikkat Edilmesi Gerekenler

Merak edilen kişi stalklanırken elbette gizlice yapmak isteniyordur. Ancak bazı durumlarda yapılan stalklar fark edilebilir. Kimse stalk yaptığının bilinmesini istemez elbette. Bu yüzden bu maddelere bakmadan stalk yapmamanız yararlı olacaktır.

Stalk yapmak istediğiniz kişinin profiline girdikten sonra tüm profil yüklendikten sonra internetinizi kapatın ve bu şekilde profilde gezinin. Bu sayede yanlışlıkla beğenme ve kendinizi belli etme adına bir durumla karşılaşmamış olursunuz.

İkinci yöntem Instagram hikayesine bakmak istemediğiniz ancak yanlışlıkla baktığınız kişinin daha sonrada bunu fark etmemesi için bir yöntem. Eğer iyi bir stalker olmak istiyorsanız bu durumdan sonra kişiyi engellemeyin. Çünkü engellediğiniz kişi bu engeli bazı uygulamalar yoluyla görebilmektedir. Bu durumda Instagram adınızı değiştirebilir ve kısa süreliğine bir fake hesap gibi görünüm sağlayabilirsiniz.

Eğer hikayeyi henüz izlemediyseniz ve merak ediyorsanız ise fake hesap üzerinden izlemeniz fark edilmemenizi sağlayacaktır.

Fake hesap açarken dikkat edilmesi gereken bazı noktalar vardır. Örneğin Ayşe, Merve vb. Çok bilinen basit isimlerle fake hesap açmak yerine bir butik hesabı açarak daha inandırıcı olabilirsiniz. Aynı zamanda fake hesap olduğu anlaşıldığı için takip isteği kabul edilmezken butik olduğunda şansınız artabilir.

Stalk yaparken dikkat edilmesi gereken bir diğer unsur da stalk yaptığınız kişi tanıdıksa o kişinin hayatında olan şeyleri postta görüyor olursunuz. Ancak kendi hesabınızdan bu kişiyi takip etmiyorsanız ve günlük yaşamda karşılaştığınızda o kişinin yaşamından bir bilgiyi söylediğinizde kendinizi ele vermiş olursunuz. Çünkü kendi hesabınızdan takip etmediğiniz kişinin Instagram postunu söylemiş olursunuz.

Stalk yaparken en çok yapılan ve önemli hatalardan biri de Facebook hesabınız ile sahte Instagram hesabı açmak olur. Facebook’tan arkadaş olduğunuz kişilere sistemden otomatik olarak “x isimli kişi de artık Instagram’da!” bildirimi gider. Bildirim giden kişiler Instagram profilinizin farklı isimde olduğunu gördüğünde sahte hesap açtığınız anlaşılır ve kendinizi ele vermiş olursunuz.

Bir diğer önemli nokta da arama yaptığınız kişinin daha sonra arama geçmişinden silinmesidir. Çünkü daha sonra stalkladığınız kişi kendi ismini aramalarınızda görürse stalk yaptığınız anlaşılacaktır.

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