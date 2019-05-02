Standart Profil işçilerinden yol kapatma eylemi

Cemil SEVAL/MANİSA, (DHA)- MANİSA Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren Standart Profil fabrikasında örgütlenme çalışmasını tamamladığını duyuran Petrol-İş Sendikası'na bağlı fabrika işçileri yol kapatma eylemi yaptı. Sendika yetkilileri fabrika önünde yaptığı açıklamayla firma yetkililerine seslenerek toplu iş sözleşmesi yapılması gerektiğini savundu.

Petrol-İş Sendikası örgütlenme çalışması yürüttüğü Standard Profil fabrikasında 2 bin 45 çalışan arasından bin 615'in Petrol-İş Sendikalı olduğu gerekçesiyle, sözleşme yapma konusunda yetki aşamasına geldiğini duyurdu. Saat 15.00'te fabrika önünde toplanan fabrika işçileri, ellerinde sendika ve Türk bayrakları ile yolu kapattı. Yaklaşık 400 işçinin katıldığı eyleme Petrol-İş Sendikası Genel Başkanı Muzaffer Işık, genel merkez yöneticileri, örgütlenme sorumlusu Emrah Yunus Saruhan da işçilerin arasında yer aldı. Düdük çalıp, alkış yaparak ve “İşçiyiz haklıyız kazanacağız" sloganları atan işçiler, fabrika önünde yaklaşık 2 saatlik eylem yaptı.

Standart Profilin sözleşme yapmaya yanaşmadığını ifade eden Petrol- İş Sendikası Genel Başkanı Muzaffer Işık fabrika önünde yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"Elbette bir yıllık bir süreçte alt yapısını hazırlayarak bu günlere geldik. Bugün geldiğimiz noktada durumumuz şudur. Üyelik noktasında çoğunluğa ulaştığımız anlaşıldığında biz bakanlığa yetki alma noktasında başvurumuzu yaptık. Büyük bir özveriyle hem bakanlık noktasında hem de diğer çalışma kollarında konunun takipçisiyiz. Geldiğimiz noktada 12 Nisan tarihi itibariyle işverenlerimiz bu tespite itiraz etti. Burada çalışanların 2 bin 45 olmasına rağmen bizim üye sayımız bin 615'tir. İşveren olarak bakanlığın bile kabul etmiş olduğu bu çoğunluğu sizlerde kabul etmek zorundasınız. Biz hukuk mücadelemizin sonuna geldik. Artık masaya oturma zamanı gelmiştir. Gelin sözleşmemizi bir an önce yapalım."

Basın açıklamasının ardından işçiler olaysız bir şekilde dağıldı.

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