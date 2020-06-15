HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Teknoloji
  4. Star Wars serisinin yeni oyunu resmen duyuruldu

Star Wars serisinin yeni oyunu resmen duyuruldu

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 15.06.2020 11:55 | Son Güncelleme

EA’nın açıklamasına göre Star Wars: Squadrons söylentileri doğru. Firma Squadrons adını verdiği yeni Star Wars oyunu ile sonbaharda oyun severlerin karşısına çıkacak.

Star Wars serisinin yeni oyunu resmen duyuruldu

Simülasyon/aksiyon tarzında ve uzay gemisi çatışmalarını konu alacak oyun, 90’lı yıllarda büyük beğeni toplayan X-Wing oyunun modern versiyonu gibi de görülebilir. Oyun, Star Wars evrenindeki uzay gemilerini kullanmak konusunda uzmanlaşmayı gerektirecek. Büyük ihtimalle de Star Citizen ve Elite: Dangerous’a da rakip olmaya çalışacağı düşünülüyor.

LANSMAN İKİ GÜN SONRA YAPILACAK

PC’ler ve Xbox için piyasaya çıkacak oyun hakkında henüz çok detay yok ancak EA, oyun hakkında geniş bilgi vereceği bir lansmanı iki gün sonra canlı olarak yayınlayacak.

EA kısa süre önce de Star Wars konulu, Jedi: Fallen Order oyununu piyasaya sürmüş ve çok büyük başarı yakalamıştı. Bu başarılar devam ettikçe Disney’in Star Wars konusunda EA ile yeni oyunlar geliştireceğine de kesin gözüyle bakılıyor. Elbette EA, Star Wars markasını kullanmak ve bu evrende geçen oyunlar yapabilmek için de Disney’e yüklü telif hakları ödüyor.

Peki sizce yeni Squadrons oyunu nasıl bir oyun olacak. 3rd person görüntü açısından bir aksiyon oyunu mu yoksa Star Citizen veya Elite Dangerous gibi, uzun soluklu ve detaylı bir simlasyon mu?

Oyun severler, Star Wars evreninde güçlü ve kalıcı bir simülasyonun yapılması halinde, uzun yıllar oynanacak bir efsanenin ortaya çıkacağını düşünüyor. Öte yandan, Star Wars evreninin hedef kitle yaşını çok düşüren Disney nedeniyle, EA’nın bu kitleye zor bir simülasyon satamayacağı da biliniyor. Yine de, bugün simülasyon seven pek çok oyuncunun Star Wars ile büyümüş olması ve Star Wars hayranlığı da azımsanamıyor. Bakalım, yeni oyun, 2 gün sonra tanıtıldığında, ortaya ne çıkacak?

Dark – 3. Sezon fragmanı geldi, Twitter Türkiye gündemi sallandı

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Erdoğan'ın önerisiyle başlamıştı! Şimdi paraya para demiyor Erdoğan'ın önerisiyle başlamıştı! Şimdi paraya para demiyor
Call of Duty Mobile yenileniyor!Call of Duty Mobile yenileniyor!
2020 Yılının En Popüler Telefonları2020 Yılının En Popüler Telefonları
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Talihsiz olaylardan sonra Acun'dan Survivor için flaş karar!

Talihsiz olaylardan sonra Acun'dan Survivor için flaş karar!

Normalleşmenin ardından bir ilden daha korkutan haber

Normalleşmenin ardından bir ilden daha korkutan haber

Polonya yanlışlıkla Çekya'yı 'işgal etti'

Polonya yanlışlıkla Çekya'yı 'işgal etti'

Bingöl'de 5.6 büyüklüğünde deprem

Bingöl'de 5.6 büyüklüğünde deprem

Survivor'da bir ilk yaşandı! Konseyde sürpriz sonuç

Survivor'da bir ilk yaşandı! Konseyde sürpriz sonuç

Depremin bilançosu açıklandı!

Depremin bilançosu açıklandı!

İlginizi Çekebilir

En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri

En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri

Milyonlarca kişi oynuyor, artık ücretsiz! Peki nasıl indirilir?

Milyonlarca kişi oynuyor, artık ücretsiz! Peki nasıl indirilir?

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı!

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı!

Gizli sekme başına bela oldu! 5 milyar dolar ceza ödeyebilir

Gizli sekme başına bela oldu! 5 milyar dolar ceza ödeyebilir

Bir döneme damgasını vuran yöntem telefonlara geri dönüyor!

Bir döneme damgasını vuran yöntem telefonlara geri dönüyor!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Yasak Elma! Huawei Mate 30 Pro İncelemesi

Yasak Elma! Huawei Mate 30 Pro İncelemesi

'TikTok rakip istemedi, Google ile anlaştı' iddiası!

'TikTok rakip istemedi, Google ile anlaştı' iddiası!

Huawei P40 Pro dayanıklılık testine girdi! Peki sonuç ne oldu?

Huawei P40 Pro dayanıklılık testine girdi! Peki sonuç ne oldu?

Xenoblade Chronicles Definitive Edition ne gibi yenilikler sunuyor?

Yeni Xenoblade Chronicles ne gibi yenilikler sunuyor?

Erkekler kadın robotlarla ilişki yaşar tezi çürütüldü!

Erkekler robotlarla ilişki yaşar mı? Cevaba şaşıracaksınız!

Snapchat yeni politikalar belirledi

Snapchat gözünü şimdi de oraya dikti!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.