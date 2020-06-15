Star Wars serisinin yeni oyunu resmen duyuruldu

Simülasyon/aksiyon tarzında ve uzay gemisi çatışmalarını konu alacak oyun, 90’lı yıllarda büyük beğeni toplayan X-Wing oyunun modern versiyonu gibi de görülebilir. Oyun, Star Wars evrenindeki uzay gemilerini kullanmak konusunda uzmanlaşmayı gerektirecek. Büyük ihtimalle de Star Citizen ve Elite: Dangerous’a da rakip olmaya çalışacağı düşünülüyor.

LANSMAN İKİ GÜN SONRA YAPILACAK

PC’ler ve Xbox için piyasaya çıkacak oyun hakkında henüz çok detay yok ancak EA, oyun hakkında geniş bilgi vereceği bir lansmanı iki gün sonra canlı olarak yayınlayacak.

EA kısa süre önce de Star Wars konulu, Jedi: Fallen Order oyununu piyasaya sürmüş ve çok büyük başarı yakalamıştı. Bu başarılar devam ettikçe Disney’in Star Wars konusunda EA ile yeni oyunlar geliştireceğine de kesin gözüyle bakılıyor. Elbette EA, Star Wars markasını kullanmak ve bu evrende geçen oyunlar yapabilmek için de Disney’e yüklü telif hakları ödüyor.

Peki sizce yeni Squadrons oyunu nasıl bir oyun olacak. 3rd person görüntü açısından bir aksiyon oyunu mu yoksa Star Citizen veya Elite Dangerous gibi, uzun soluklu ve detaylı bir simlasyon mu?