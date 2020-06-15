Star Wars serisinin yeni oyunu resmen duyuruldu

Simülasyon/aksiyon tarzında ve uzay gemisi çatışmalarını konu alacak oyun, 90’lı yıllarda büyük beğeni toplayan X-Wing oyunun modern versiyonu gibi de görülebilir. Oyun, Star Wars evrenindeki uzay gemilerini kullanmak konusunda uzmanlaşmayı gerektirecek. Büyük ihtimalle de Star Citizen ve Elite: Dangerous’a da rakip olmaya çalışacağı düşünülüyor.
PC’ler ve Xbox için piyasaya çıkacak oyun hakkında henüz çok detay yok ancak EA, oyun hakkında geniş bilgi vereceği bir lansmanı iki gün sonra canlı olarak yayınlayacak.
EA kısa süre önce de Star Wars konulu, Jedi: Fallen Order oyununu piyasaya sürmüş ve çok büyük başarı yakalamıştı. Bu başarılar devam ettikçe Disney’in Star Wars konusunda EA ile yeni oyunlar geliştireceğine de kesin gözüyle bakılıyor. Elbette EA, Star Wars markasını kullanmak ve bu evrende geçen oyunlar yapabilmek için de Disney’e yüklü telif hakları ödüyor.
Peki sizce yeni Squadrons oyunu nasıl bir oyun olacak. 3rd person görüntü açısından bir aksiyon oyunu mu yoksa Star Citizen veya Elite Dangerous gibi, uzun soluklu ve detaylı bir simlasyon mu?
Oyun severler, Star Wars evreninde güçlü ve kalıcı bir simülasyonun yapılması halinde, uzun yıllar oynanacak bir efsanenin ortaya çıkacağını düşünüyor. Öte yandan, Star Wars evreninin hedef kitle yaşını çok düşüren Disney nedeniyle, EA’nın bu kitleye zor bir simülasyon satamayacağı da biliniyor. Yine de, bugün simülasyon seven pek çok oyuncunun Star Wars ile büyümüş olması ve Star Wars hayranlığı da azımsanamıyor. Bakalım, yeni oyun, 2 gün sonra tanıtıldığında, ortaya ne çıkacak?
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