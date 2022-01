Star Wars’tan ilham aldı! Zack Snyder, yeni filmi ‘Rebel Moon’ vizyona girmeden konsept çizimini paylaştı

Bilim kurgu türünde seyircisinin karşısına çıkacak olan Rebel Moon filminin senaryo aşaması hala devam ediyor. Filmin senaryosu Shay Hatten (John Wick: Chapter 3 - Parabellum, Army of The Dead), Kurt Johnstad (300, 300: Rise of an Empire) ve Zack Snyder tarafından yazılıyor.

Film, galaksinin kenarındaki barışçıl bir koloninin zalim ordular tarafından terörize edilemesi üzerine, kolonideki insanların, gizemli bir geçmişi olan bir kadını komşu gezegenlerden yardım istemeye göndermesini anlatacak. Oyuncu kadrosu henüz belli olmayan film için açıklanan ilk isim ise Sofia Boutella oldu.

“BİRKAÇ AY İÇİNDE BAŞLAYACAK”

Filmin atmosferini yansıtan ilk görseli sosyal medya sitesi Vero'da paylaşan Zack Snyder, filmin çekimlerinin önümüzdeki birkaç ay içinde başlayacağını duyurdu. The Hollywood Reporter'a verdiği bir röportajda, çocukluğundan beri Star Wars ve Kurosawa hayranı olduğunu belirten Snyder, her zaman bu ikisini birleştiren bir film çekmek istediğini ve Rebel Moon için birkaç yıldır çalıştığını ve bu filmin sinematik bir evrenin ilk adımı olmasını umduğunnu söyledi.