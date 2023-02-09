SpaceX'in uzaya gönderdiği Starlink uydularının ne olduğu, nasıl çalıştığı, deprem sonrası araştırılmaya başlandı. Peki Starlink ne demek? Starlink uydusu nedir, ne işe yarar? Starlink Amerikan uydu şirketi SpaceX tarafından uydu interneti erişimi sağlamak üzere inşa edilmiş bir uydu takımyıldızıdır. İşte detaylar...

STARLINK UYDUSU NEDİR, NE İŞE YARAR?

SpaceX, Starlink uydularıyla dünya yörüngesinde 12 bin uyduluk ağ kurmayı amaçlıyor. Takımyıldızı, yer istasyonları ile beraber çalışacak ve seri olarak üretilen binlerce küçük uydudan oluşacak. SpaceX firması ayrıca bazı uydularını keşifler ve bilim amaçlı kullanmakla beraber bazı uydularını ise ordulara satmayı amaçlıyor.

SpaceX haberleşme ağı haberleri ilk olarak Ocak 2015'te kamuya açıklandı. Açıklamalarda bütün ana taşıyıcı (backhaul) iletişim trafiğinin yüzde 50'sini taşımaya yetecek bant genişliğini destekleyebilecek bir yetenekte olduğu ve yoğun şehirlerde yerel internet trafiğinin yüzde 10'una kadar olan kısmı karşılayabileceği belirtiliyordu. Musk açıklamalarında, projenin düşük maliyetli küresel geniş bant internet yetenekleri için önemli bir talebi karşılayacağını ifade etmiştir.



